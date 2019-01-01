Hamza Hamzaoğlu'ndan kırmızı kart tepkisi

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Nadir Çiftçi'nin henüz 11. dakikada gördüğü kırmızı kartın üzerinde duran Hamza Hamzaoğlu,"Konuşayım mı, konuşmayayım mı çok düşündüm içeride. Maalesef bir şeyler söylememiz gerekiyor. Nadir'in kırmızı kartı çok şeyi değiştirdi. Gerçekten hakemin söylediği gibi küfrettiyse biz de ona göre bir tavır takınacağız" dedi.

"Hakemlerin kafalarını çevirdiğini gördüm"

Daha önce birçok maçta hakemlerin bu tepkileri görmezden geldiğini söyleyen Hamzaoğlu, "Bazen insan suç işler; ama bir de suça azmettiren vardır. Eğer siz oyuncuya yapılan önceki faulü vermezseniz, oyuncu da haliyle sinirlenebilir. Bunu doğru bulmuyorum, ama yine de oyuncuyu anlamak lazım. Birçok maçta hakemlerin kafalarını çevirdiğini gördüm. Bunda da çevirsin demiyorum, onlarda çevirmeseydi diyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi mücadele ortaya koydular, savaştılar, ama olmadı" ifadelerini kullandı.