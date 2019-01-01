Hamza Hamzaoğlu: İyi bir takım olma yolundayız

Göztepe'yi mağlup eden Gençlerbirliği'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, iyi bir takım olma yolunda ilerlediklerini söyledi.

Süper Lig'in 15. haftasında ağırladığı 'yi 3-1 yenen 'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını tebrik ederek, "İyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık. mağlubiyetinden sonra yarıda bıraktığımız çıkışı sürdürmemiz gerekiyordu" dedi.

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Göztepe'nin güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Hamzaoğlu, "Kolay bir maç olmadı. Çünkü sahamızda oynuyoruz, hücum etmek, kazanmak zorundayız. Aynı zamanda rakibin etkili oyuncularına da arkada boşluk bırakmamak durumundaydık. Oyuncularım iyi bir mücadele ortaya koydular. Çok fazla pozisyon vermeden, fena denilmeyecek sayıda pozisyon üreterek maçı kazandık" değerlendirmesinde bulundu.

Hamzaoğlu, Fenerbahçe maçına göre kadroda yaşanan değişikliklere ilişkin ise şöyle konuştu:

"Kesinlikle diğer oyuncularımız kötü oynadığından değil, bütün oyuncularımız oynamayı hak eden çalışmalarda bulundukları için bu değişiklikleri yaptık. Bugün oynattığımız arkadaşlar güzel reaksiyon gösterdi. İyi bir takım olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Güzel bir galibiyet oldu. Önümüzde sahamızda oynayacağımız Demir Grup maçı var. En iyi şekilde o maça hazırlanmaya gayret edeceğiz."