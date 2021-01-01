Hamza Hamzaoğlu ile Yeni Malatyaspor'un yolları ayrıldı
2021'de yalnızca 2 galibiyet alabilen Yeni Malatyaspor'da teknik direktör değişikliği kararı alındı. Malatya temsilcisi Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Kulüpten sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz." diyerek ayrılık kararını duyurdu.
Daha önce 10 kulübü daha çalıştıran Hamzaoğlu, 11. kulübüne de veda etti.
Hamza Hamzaoğlu, Yeni Malatyaspor'da kaç maç görev yaptı?
Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'ni çalıştıran Hamza Hamzaoğlu, 25 Ağustos 2020'de Yeni Malatyaspor ile anlaşmıştı.
Sezon başında göreve gelen deneyimli teknik adam, Malatya temsilcisinin başında toplamda 29 maça çıktı.
Yeni Malatyaspor'un 2020-21 sezonunda Süper Lig'deki performansı nasıl?
Süper Lig'de sezonu 3-0'lık Fatih Karagümrük mağlubiyetiyle açan Yeni Malatyaspor'da işler devam eden maçlarda da istedikleri gibi gitmedi.
25 maçta 30 puan toplayan Sarı-siyahlılar, 26. haftada ligin 12. sırasında yer alıyor.
Şu ana kadar Süper Lig'de 25 maça çıkan Yeni Malatyaspor, bu maçlardan 9 yenilgi, 9 beraberlik, 7 galibiyet ile ayrıldı.
Son olarak Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile karşılaşan Malatya temsilcisi, ilk yarıdan 2-0 galip ayrılmasına rağmen karşılaşmayı kaybetti. Konyaspor,ikinci yarıda 12 dakika içinde 3 gol bularak sahadan galip ayrıldı.
Hamza Hamzaoğlu hangi takımları çalıştırdı?
|Kulüp
|Sezon
|Maç sayısı
|Yeni Malatyaspor
|
20/21 (25 Ağu 2020) 20/21 (21 Şub 2021)
|29
|Gençlerbirliği
|
19/20 (1 Kas 2019) 19/20 (3 Ağu 2020)
|25
|BB Erzurumspor
|
18/19 (7 Mar 2019) 18/19 (30 Haz 2019)
|10
|Antalyaspor
|
17/18 (17 Oca 2018) 17/18 (22 May 2018)
|18
|Osmanlıspor
|
16/17 (27 Mar 2017) 16/17 (9 Haz 2017)
|8
|Bursaspor
|
15/16 (18 Ara 2015) 16/17 (21 Oca 2017)
|49
|Galatasaray
|
14/15 (1 Ara 2014) 15/16 (19 Kas 2015)
|52
|Akhisar Belediyespor
|
10/11 (3 Mar 2011) 13/14 (30 Haz 2014)
|126
|Denizlispor
|
10/11 (19 Tem 2010) 10/11 (3 Şub 2011)
|24
|Eyüpspor
|
09/10 (2 Eki 2009) 09/10 (23 Haz 2010)
|-
|Malatyaspor
|
08/09 (28 Kas 2008) 08/09 (13 Mar 2009)
|15