Hamza Hamzaoğlu ile Yeni Malatyaspor'un yolları ayrıldı

Süper Lig'deki son 6 maçından galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor'da, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı.

2021'de yalnızca 2 galibiyet alabilen Yeni Malatyaspor'da teknik direktör değişikliği kararı alındı. Malatya temsilcisi Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hamza Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, futbol yaşantılarında başarılar dileriz." diyerek ayrılık kararını duyurdu.

Daha önce 10 kulübü daha çalıştıran Hamzaoğlu, 11. kulübüne de veda etti.

Hamza Hamzaoğlu, Yeni Malatyaspor'da kaç maç görev yaptı?

Geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'ni çalıştıran Hamza Hamzaoğlu, 25 Ağustos 2020'de Yeni Malatyaspor ile anlaşmıştı.

Sezon başında göreve gelen deneyimli teknik adam, Malatya temsilcisinin başında toplamda 29 maça çıktı.

Yeni Malatyaspor'un 2020-21 sezonunda Süper Lig'deki performansı nasıl?

Süper Lig'de sezonu 3-0'lık Fatih Karagümrük mağlubiyetiyle açan Yeni Malatyaspor'da işler devam eden maçlarda da istedikleri gibi gitmedi.

25 maçta 30 puan toplayan Sarı-siyahlılar, 26. haftada ligin 12. sırasında yer alıyor.

Şu ana kadar Süper Lig'de 25 maça çıkan Yeni Malatyaspor, bu maçlardan 9 yenilgi, 9 beraberlik, 7 galibiyet ile ayrıldı.

Son olarak Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile karşılaşan Malatya temsilcisi, ilk yarıdan 2-0 galip ayrılmasına rağmen karşılaşmayı kaybetti. Konyaspor,ikinci yarıda 12 dakika içinde 3 gol bularak sahadan galip ayrıldı.

Hamza Hamzaoğlu hangi takımları çalıştırdı?