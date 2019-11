Hamza Hamzaoğlu: Daha iyi günlere yol alacağız

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, İstikbal Mobilya Kayserispor maçından iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi.

Hamza Hamzaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'un Bülent Uygun yönetiminde toparlandığını belirterek, " karşısında iyi bir galibiyet aldılar. İyi bir oyun oynadılar. Zor bir maç bizi bekliyor." dedi.

Oyuncularından memnun olduğunu dile getiren 49 yaşındaki teknik adam, "Bizim oyun anlayışımızda deplasman veya kendi sahamız diye bir şey yok. Her yerde futbolun ve pozisyonun gerektirdiği şekilde oynamaya gayret edeceğiz. İnşallah iyi bir sonuç alacağız." görüşlerini paylaştı.

Hamza Hamzaoğlu, yetenekli oyunculara sahip olduklarını aktararak, "Bugüne kadar mesafelerimiz çok açıktı. Oyuncuları biraz daha birbirine yaklaştırıp, güçlerini birleştireceğiz. Oyuncularım yeteneklerini hücum anlamında kullanıyorlar ama savunmada da birlikte bunu yapmak gerekiyor. Bu birlikteliği biraz daha pekiştirmeyi amaçlıyorum. Bu maçta üzerinde duracağımız konu bu."

"Bildiğimiz bir Kulübü ile karşılaştık"

Gençlerbirliği'nin her teknik direktörün çalışmak isteyeceği bir kulüp olduğuna vurgu yapan Hamzaoğlu, "Bildiğimiz bir Gençlerbirliği Kulübü ile karşılaştık. Her şeyin oturduğu ve düzgün işlediği bir kulüp. Burada her antrenörün aradığı bir kulüp yapısı var." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam şunları kaydetti:

"Saha sonuçlarını düzeltmek durumundayız. Bunun için elimizden geleni de yapıyoruz. Bunda da başarılı olacağımıza inanıyoruz. Takımımızla birlikte daha iyi günlere yol alacağımızı düşünüyoruz."

Haberin devamı aşağıda

maçı gelecek için umutlandırdı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, ligde geçen hafta 1-1 sona eren deplasmandaki İttifak Holding Konyaspor maçına ilişkin olarak, "İlerisi için ümitlendiğimiz bir maç oldu." dedi.

Hamzaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk yarıda rakibin üstünlüğü biraz daha fazla oldu. Maça iyi başladık. Rakibi ilk 20 dakikada kendi alanında tutmayı başardık. Ama ondan sonra Konyaspor daha üstün oynamaya başladı. Geri oynama alışkanlığı nedeniyle rakibi üstümüze çektik. İkinci yarıda rakibi önde karşılayarak oyunumuzu kabul ettirdik. Bir çok pozisyon da bulduk. İkinci yarıda kalemize çok az geldiler. Bu bizim adımıza iyi bir gelişmeydi. Pozisyonları gole çevirmekte zorlandık ama çok net de pozisyonlar bulduğumuzu söyleyemeyeceğim. Daha erken gol bulsaydık oyun daha farklı gelişebilirdi."