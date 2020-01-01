Hamza Hamzaoğlu: Çok iyi futbol beklemek hayalcilik olur

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu çok iyi futbol oynamasalar da iyi mücadele ederek üç puanı aldıklarını söyledi.

Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK'yi 1-0 yenen 'nin teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Hamzaoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada Elazığ'da meydana gelen depreme ilişkin üzüntülerini dile getirerek, "Oradaki vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun." dedi.

Teknik direktör Hamzaoğlu, "İlhan başkanımızın vefatının üçüncü yılında ona böyle zor bir maçta galibiyet hediye etmek her şeyden önce bizleri mutlu etti. İnşallah o da orada biraz olsun mutlu olmuştur. Büyük emekler sonucunda ortaya çıkardığı bu kulübün yaşaması ve gerçekten 'ye örnek olacak bir şekilde yönetilmesi, gelecek yıllara taşınması çok önemli." ifadelerini kullandı.

"Zor da olsa bir gol bulduk, maçı kazandık"

Karşılaşmaya yönelik değerlendirmesinde ise Hamzaoğlu, "Maçtan önce de söylemiştim; Gaziantep tam kontratak, deplasman takımı. Çok tehlikeli oyunculara sahip. Geride sağlam savunma yapıp önde hızlı oyuncularla gole gitmeyi planlayan bir takım. Geride kalabalık savunmayı aşmak için hafta içinde çalıştık. Zor da olsa bir gol bulduk, maçı kazandık." diye konuştu.

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İkinci yarının ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a yenildiklerini hatırlatan Hamzaoğlu, "Geçen haftaki mağlubiyetten sonra bu maç çok daha önem kazanmıştı. Önümüzde Medipol ve maçlarımız var. Bu galibiyet, daha güvenli hazırlanmamızı sağlayacak. İnşallah önümüzdeki haftalarda çok daha iyi bir Gençlerbirliği ortaya koyarız." şeklinde görüş belirtti.

"Çok iyi futbol beklemek hayalcilik olur"

Hamzaoğlu, Gençlerbirliği'nin performansının sezonun ikinci yarısında düşmesiyle ilgili soru üzerine, şunları kaydetti:

"Belki çok iyi futbol oynayamıyoruz ama bu saaten sonra ligde çok iyi futbol beklemek hayalcilik olur. Çünkü herkes kazanmanın derdinde. Son haftalarda aşağılarda girdabın içinde kalmamak için bir an önce puan toplama peşinde. O yüzden oyundan önce puan ve mücadele öncelik kazanıyor. Belki oyun anlamında çok iyi şeyler ortaya sunamıyoruz ama iyi bir mücadele ortaya koyduğumuzu düşünüyorum."