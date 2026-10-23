Tüm gözler Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clasico'ya çevrilmiş durumda. Bunun sebebi yalnızca puan mücadelesi değil, aynı zamanda dünyanın en ünlü karşılaşmasında ilk kez sahne alacak 6 oyuncuyu bekleyen özel bir meydan okuma. Fileleri sarsmayı başarırlarsa, yalnızca parlak isimleri barındıran tarihi bir sicile girme fırsatını yakalayacaklar.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre Xavi Espart, Rodri, Gordon, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus ve Hamza Abdülkerim, El Clasico'da ilk kez forma giymeyi hedefliyor. Bu oyuncular, Barcelona formasıyla Real Madrid'e karşı çıktıkları ilk maçta gol atan oyuncular listesine katılma ihtimaline sahip.

Bu meydan okumanın önemi yalnızca kişisel bir iz bırakmakla sınırlı değil; çünkü alınacak bir galibiyet, La Liga yarışında Barcelona'ya önemli bir ivme kazandırabilir. Öte yandan, ezeli rakibe karşı ilk maçında gol atmak, herhangi bir oyuncunun kariyerinde istisnai bir başarı olarak kalacak.

Yalnızca ilk izini bırakanların girebildiği bir liste

El Clasico karşılaşmaları, onlarca yıl boyunca Real Madrid karşısında iz bırakmak için uzun zamana ihtiyaç duymayan Barcelonalı birçok efsanenin sahne alışına tanıklık etti.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Yirmi birinci yüzyılda Samuel Eto'o ve Ronaldinho, 2004-2005 sezonunda Barcelona'nın attığı üç gollü ve gol yemediği galibiyette fileleri buldu. Ardından Lionel Messi, 2006-2007 sezonunda iki takımın 3-3 berabere kaldığı maçta tarihi bir hat-trick yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti.

2009-2010 sezonunda Zlatan Ibrahimovic 1-0'lık galibiyetin golünü kaydetti. Daha sonra Neymar, Barcelona'nın 2-1 kazandığı 2013-2014 sezonunda ligdeki ilk El Clasico'sunda gol attı.

Liste Arturo Vidal ile devam etti; Vidal, 2018-2019 sezonundaki 5-1'lik büyük galibiyette gol kaydetti. Ardından Sergio Agüero ve İlkay Gündoğan, Barcelona her iki maçta da 1-2 mağlup olmasına rağmen ilk maçlarında fileleri buldu.

Ferran Torres ise 2021-2022 sezonunda Santiago Bernabeu Stadı'nda Real Madrid karşısında alınan 4-0'lık net galibiyette gol attı.

Maradona'dan Romario'ya: Tarih yazan isimler

Liste modern dönem yıldızlarıyla sınırlı kalmıyor; Katalan kulübünün tarihindeki ölümsüz isimlere kadar uzanıyor.

1978-1979 sezonunda Avusturyalı Hans Krankl, takımdaki ilk sezonunda Barcelona sahasında Real Madrid'e tek golünü kaydetti.

1981-1982 sezonunda Bernd Schuster ve Kenny Dalglish, Kraliyet ekibine karşı alınan 2-1'lik galibiyette gol attı. Ardından Diego Maradona, bir sonraki sezon Barcelona'nın aynı skorla kazandığı maçta ilk golü kaydederek izini bıraktı.

Gary Lineker ise 1986-1987 sezonunda en dikkat çekici başlangıçlardan birine imza attı ve Real Madrid'in filelerine hat-trick yaptı. Ronald Koeman da 1989-1990 sezonundaki 3-1'lik galibiyette iki penaltı golüyle katkı sağladı.

"Rüya takımı" döneminde ise Romario, defans oyuncusu Alkorta karşısında yaptığı meşhur "inek kuyruğu" çalımı sayesinde tarihi 5-0'lık galibiyette adını taraftarların hafızasına kazıdı.

Mijo Kudro da 1995-1996 sezonundaki 3-0'lık galibiyette iki gol atarak parladı. Ardından Ronaldo Nazario bir sonraki sezon El Clasico tarihine adını yazmayı sürdürdü, daha sonra Sonny Anderson 1997-1998 sezonundaki 3-0'lık galibiyette gol kaydetti.