Barcelona'nın genç forveti Hamza Abdülkerim, Katalan kulübüyle sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatmasının ardından hedeflerinden bahsederek asıl amacının gol atmak, takımla birlikte gelişmek ve başta UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere kupalar kazanmaya katkıda bulunmak olduğunu vurguladı.

Hamza, sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatma töreninin ardından Barcelona medya kuruluşlarına açıklamalarda bulundu; Barça'daki tecrübesinden, çocukluğundan bu yana en çarpıcı anılarından, favori forvetinden ve bunun yanı sıra bu sezon içinde ikinci takımla oynama ihtimalinden söz etti.

"Muhteşem" bir tecrübe

Hamza, şu anda Barcelona'da yaşadıklarını "muhteşem bir şey" olarak niteledi ve kulübe geldiği günden bu yana taraftarların kendisine yaklaşımını övdü.

Mısırlı forvet, ülkesinin bir başka evladı Muhammed Salah'ın kendisi için en büyük ilham kaynaklarından biri olduğunu, dünya futbolunda en üst seviyelere ulaşmayı başarmış bir Mısırlı forvet olarak öne çıktığını belirtti.

Hamza, Joan Gamper Kupası'nda (eski takımı Mısır Ahly'ye karşı) attığı golün Barcelona'daki şimdiye kadarki en çarpıcı anını temsil ettiğini açıkladı; ayrıca takım arkadaşları Roony Bardghji ve Karim Adeyemi ile ilişkisinden söz ederek soyunma odasında aralarında özel bir uyum bulunduğunu vurguladı.

Atmayı tercih ettiği goller hakkında ise şunları söyledi: "Son dakika galibiyet golü atmayı hat-trick yapmaya tercih ederim, tabii ki hat-trick galibiyet getirmediği sürece."

Çocukluğundan beri Barcelona

Hamza Abdülkerim, çocukken Barcelona'yla ilgili en çarpıcı anılarından birini hatırlayarak şöyle konuştu: "Paris Saint-Germain karşısındaki büyük galibiyeti kardeşimle evde izlemiştim; çocukken Barcelona'yla ilgili ilk anım buydu. Kulübün beni transfer etmek istediğini öğrendiğimde ise benim için heyecan verici bir şeydi."

Forvetlerin örneği

Barcelona oyuncusu, kendisine örnek aldığı en önemli forvetlerden bahsederek şunları söyledi: "Pek çok iyi forvet var. Bunun tadını çıkarmak istiyorum. Dünyanın her yerinde harika forvetler var ve onlardan öğrenilebilir, ben de bunu yapmaya çalışıyorum."

Barcelona'daki rolüne değinen Hamza, asıl görevinin gol atmak olduğunu vurgulayarak şöyle ekledi: "Ben bir forvetim ve tabii ki gol atmak istiyorum. Rafinha ve Lamine gibi gol atan başka oyuncular da var, ama benim katkım gol atmak."

"Nil'in Haaland'ı"

Mısırlı forvet, Norveçli Erling Haaland'a benzetilmesi hakkında gülümseyerek şunları söyledi: "Haaland harika bir forvet; gol atmakta ve golü atacağı doğru yerde bulunmakta muhteşem. Büyük oyunculardan, oynadıkları yöntemi izleyerek her zaman bir şeyler öğrenilebilir. Bana Nil'in Haaland'ı lakabını takmalarını da seviyorum."

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Barcelona hayali

Hamza, kulüple ilişkisinden ve kendini geliştirme hırsından söz ederek şunları vurguladı: "Bu kulüpte olmak ve onu temsil etmek bir hayal. Oynadığım dakikalar teknik direktörün kararı ve buna saygı duyuyorum. Gelişmek için her gün çalışıyorum. Kendimi geliştirmek ve takıma yardımcı olmak için zamana ihtiyacım var. Dakikaların geleceğini biliyorum ve o vakit geldiğinde hazır olmam gerekiyor."

Önce Şampiyonlar Ligi

Hamza şöyle açıkladı: "Tekrar ediyorum, gol atmak ve kupalar, özellikle de UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorum. Ama hayaller yerine hedeflerden bahsetmeyi tercih ederim, çünkü olaya bu şekilde yaklaşıyorum."

Abdülkerim, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmayı takımla birlikte asıl hedefi olarak koydu; kıtasal kupanın 2015 yılından bu yana takımın kupa dolabına girmediğini de belirtelim.

18 yaşındaki Hamza, A takımla mı yoksa ikinci takımla mı oynayacağı meselesinin, gelişimine yardımcı olacak oyun dakikaları almaya bağlı olması gerektiğini düşünüyor.

Şunları söyledi: "İkinci takımla oynayıp oynamayacağımı bilmiyorum. Bunun yapmamam gereken bir şey olduğunu düşünmüyorum ve onunla oynasam utanmam gerekmez. İster A takımla, ister ikinci takımla, ister milli takımla olsun; dakika almak, gol atmak, A takımla antrenman yapmak ve sahada kendimi kanıtlamak çok önemli. Bunun için her gün çalışıyorum."

Net bir görev

Hızlı gelişimi ve A takıma yükselmesi hakkında Hamza şunları söyledi: "Her zaman söylediğim gibi, buraya gelmek bir hayal; birçok kupa kazanma ve gol atarak katkıda bulunma arzusuyla birlikte, ki bu bir forvet olarak benim görevim."

Önünde geliştirebileceği pek çok yön bulunduğuna değinen Hamza şöyle ekledi: "Geliştirmem gereken yönlerim var, evet; iyi yaptığım ve hâlâ gelişebileceğim şeyler de var. Barcelona'nın oyun tarzı diğer tüm takımlardan farklı; ben de ona uyum sağlama ve her geçen gün daha da iyileşme aşamasındayım."

Sezon hedefi

Hamza, bu sezon içindeki kişisel hırsını belirleyerek sözlerini şöyle tamamladı: "Takım için gol atmak, bu grupla çalışmak ve gelişmek. Ben bir forvetim ve gol atarak takıma yardımcı olmak istiyorum."

Hamza, bu sezon başlamadan önce takımla hazırlık maçlarında 4 gol attıktan sonra, Barcelona ile ilk resmi golünü atmaya çalışıyor.

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