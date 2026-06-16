Hamza Abdülkerim, Muhammed Salah'ın yerine forma giymesi hakkında konuşuyor

Mısır Milli Takımı'nın forveti Hamza Abdelkarim, 2026 Dünya Kupası'nda Firavunlar'ın ilk maçı olan ve 1-1 berabere biten Belçika karşılaşmasında forma giydikten sonra, Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıkmanın büyük mutluluğunu dile getirdi.

Maçın ikinci yarısında Hamza Abdel Karim, teknik direktör Hossam Hassan'ın talimatıyla takım kaptanı Mohamed Salah'ın yerine oyuna girdi ve bu, genç forvet için maçın en önemli anlarından biri oldu.

Hamza Abdel Karim, "BeIN Sports" kanalına yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki maçlara odaklanmalı ve üç puanı almalıyız, ancak benim için Mohamed Salah'ın yerine oyuna girmenin verdiği his tarif edilemez" dedi.

Genç Barcelona oyuncusu, Mısır milli takımının Belçika karşısında güçlü bir maç çıkardığını da sözlerine ekleyerek, oyuncuların bir sonraki tura yükselme şansını artırmak için önümüzdeki maçlara odaklandıklarını vurguladı.

Hamza Abdelkarim, Dünya Kupası'ndaki ilk maçına çıktı ve Dünya Kupası serüvenine Avrupa'nın en önemli milli takımlarından birine karşı büyük bir karşılaşma ile başladı.

Mısır milli takımı, 7. gruptaki ilk maçında Belçika ile 1-1 berabere kalarak bir puan aldı ve Kırmızı Şeytanlar ile birlikte grup liderliğini paylaştı.

Firavunlar, ikinci turda Yeni Zelanda ile oynayacakları önemli maça hazırlanıyor. Mısır milli takımı, Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini elde etmek ve ilk kez ikinci tura yükselme umutlarını canlandırmak istiyor.

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