Barcelona, bugün pazartesi günü İspanya Ligi'nin üçüncü haftasında Rayo Vallecano'yu 5-2 mağlup ederek büyük bir galibiyet elde etti.

Rayo Vallecano, Sergio Camello'nun 12. dakikada konuk takım adına ilk golü kaydetmesinin ardından maçın başında Barcelona üzerinde büyük bir baskı kurmuştu.

Barcelona'nın Rayo Vallecano'ya cevabı hızlı geldi; Lamine Yamal ve Raphinha sırasıyla 19 ve 21. dakikalarda iki gol kaydetti.

Antony Gordon, 51. dakikada Barcelona'nın üçüncü golüne sebep oldu; ceza sahasına yerden bir ortayı gönderdi ve Rayo Vallecano oyuncusu Lejeune bu topu uzaklaştırmaya çalışırken yanlışlıkla kendi kalesine çevirdi.

Sergio Camello, 59. dakikada sağ taraftan gelen bir kornerde yükselip muhteşem bir kafa vuruşuyla topu Joan García'nın ağlarına göndererek Rayo Vallecano adına farkı bir gole indirdi.





Raphinha, 71. dakikada Gordon'dan aldığı muhteşem topuk pasını değerlendirip yerden bir vuruşla topu ağlara göndererek yeniden parladı.

Beşinci gol 90. dakikada Lamine Yamal'dan geldi; Karim Adeyemi'nin ceza sahası dışından gönderdiği pası alan Yamal, kusursuz bir yerden vuruşla topu ağlara yerleştirdi.

Maçta Mısırlı forvet Hamza Abdelkerim, 85. dakikada Raphinha'nın yerine oyuna girerek Barcelona ile La Liga'daki ilk maçına çıktı.

Barcelona şu anda 9 puanla La Liga'nın zirvesini Real Madrid ile paylaşıyor, ancak Barça averajla önde bulunuyor.



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