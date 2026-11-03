Hamza Abdülkerim'in katılımıyla: Barcelona ile Aston Villa arasında UEFA Gençler Şampiyonlar Ligi'nde çılgın beraberlik

Mısırlı Hamza Abdülkerim, Barcelona 19 Yaş Altı takımıyla Aston Villa karşısında ilk 11'de forma giyerek UEFA Gençler Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıktı. Turnuvanın lig aşamasındaki dördüncü haftasında oynanan karşılaşma, nefes kesen bir beraberlikle (3-3) sona erdi.

Mısırlı forvet, teknik direktör Pol Planas tarafından Katalan ekibinin ilk 11'ine dahil edilerek maçın başından itibaren sahada yer alma fırsatı buldu. 45 dakika forma giydikten sonra ikinci yarının başlangıcıyla birlikte oyundan alındı; teknik ekip, onun yerine takım arkadaşı Gistau'yu sahaya sürdü.

Maçın başlangıcında Barcelona gençleri belirgin bir üstünlük sergiledi ve 2-0 öne geçmeyi başardı. İbrima Tunkara 9. dakikada skoru açarken, aynı oyuncu 23. dakikada takım arkadaşı Juny Hernández'in ikinci golüne asist yaptı.

Ancak İngiliz ekibi pes etmedi; Theodor Carroll 37. dakikada farkı bire indirdi, ardından aynı oyuncu ilk yarının uzatma dakikalarının 2. dakikasında beraberlik golünü kaydetti. İlk yarı 2-2 beraberlikle sona ererken, bu esnada Hamza Abdülkerim de oyundan çıktı.

İkinci yarıda iki takım arasındaki heyecan sürdü. Markey Miadi 81. dakikada Aston Villa'yı maçta ilk kez öne geçirmeyi başardı ve İngiliz ekibi üç puanı toplamaya yaklaştı. Ancak Eyo Martínez devreye girerek 90. dakikada beraberlik golünü kaydetti ve Barcelona'yı yenilgiden kurtardı.

Bu sonuçla birlikte Barcelona gençleri, UEFA Gençler Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftası geride kalırken puanını 5'e yükseltti. Katalan ekibi, üst sıralar için mücadele etme ve son 16 turuna kalmayı sağlayacak play-off oynamaktan kaçınma çabasını sürdürüyor.

Hamza Abdülkerim'in, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında birkaç saat sonra Aston Villa ile karşılaşmaya hazırlanan Barcelona A takımının da kadrosunda yer aldığını belirtelim.