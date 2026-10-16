Barcelona'nın yıldızı Gabriel Jesus, Galatasaray karşısında yedek kulübesinde kaldıktan sonra yarın cumartesi günü La Liga'da Real Betis karşısında ilk 11'de sahaya çıkmaya yaklaşıyor.

İspanyol "As" gazetesine göre, Hansi Flick, Raphinha'nın tam fiziksel hazırlığına ulaşması beklenirken, önümüzdeki cumartesi günü oynanacak Real Betis maçı öncesinde santrfor seçimi konusunda yeni bir kararsızlıkla karşı karşıya.

Barcelona teknik direktörü, santrfor bölgesini doldurmak için birkaç seçeneğe sahip; bunun nedeni iyi planlama ve ileri uçtaki oyuncularının çok yönlü rolleri.

Seçeneklerin çokluğuna rağmen, Barcelona'da santrfor bölgesini doldurmak için aday listesinin başında Brezilyalı Gabriel Jesus yer alıyor.

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Oyuncu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçına ilk 11'de başlamadı; bu da onu, Katalan ekibine büyük zorluklar çıkarması beklenen bir karşılaşmada ilk 11'deki yerini geri alma konusunda en yakın seçenek haline getiriyor.

Oynanan dakikaların yönetimi ve takımın dinamizmini korumak için çözüm arayışı, Flick'in kararlarını etkiliyor.

Teknik direktör, maç öncesinde Gabriel Jesus'un ilk 11'e dönmek için gereken fiziksel hazırlığa sahip olduğunu belirtmiş, ancak son yıllarda ciddi sakatlıklar yaşayan oyuncuyu riske atmamayı tercih etmişti.

Brezilyalı forvet, Betis karşısında ilk 11'de yer kapmak için güçlü gerekçelere sahip; zira Getafe karşısında ilk kez Raphinha'nın yerine oyuna girmiş ve gol kaydetmeyi başarmıştı.

Teknik açıdan ise Gabriel Jesus, Barcelona ile mükemmel bir uyum sağladı; hareketliliği, takım arkadaşlarıyla iş birliği yapma ve alan yaratma becerisi de onu Sevilla karşısında takım için faydalı bir seçenek haline getiriyor.

Flick'in önündeki diğer seçeneklerden biri, Dani Olmo'ya yalancı santrfor pozisyonunda güvenmek; bu, takımın Şampiyonlar Ligi'nde İstanbul'daki karşılaşmasında başvurduğu çözümdü.

Bu yöntem, iç bölgelere bir orta saha oyuncusu daha eklemeye imkân tanıyor; böylece takıma topa daha fazla hâkim olma imkânı veriyor ve savunma oyuncularının markaja alacağı bir santrforun bulunmaması nedeniyle rakibin savunma görevini zorlaştırıyor.

Bununla birlikte, bu seçeneğin Betis karşısında maçın başından itibaren yeniden uygulanması pek olası görünmüyor; çünkü bu yöntem belirli koşullara uygun olup her maç için elverişli değil.

Ayrıca bu yaklaşımın benimsenmesi, Barcelona'yı santrfor varlığından mahrum bırakıyor ve Olmo'nun santrforun arkasında oynadığında sahip olduğu etkiyi azaltıyor.

Bir diğer seçenek olarak, İngiliz Anthony Gordon'u santrfor bölgesinde oynatmak, sol kanadı ise Alman Karim Adeyemi'ye bırakmak öne çıkıyor.

Gordon üst üste iki maçta gol attı; Adeyemi de takımın İstanbul'daki Rams Park'ta oynadığı karşılaşmada bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci golünü kaydettikten sonra özel bir dönem geçiriyor.

Buna karşılık, Mısırlı forvet Hamza Abdelkerim'in Real Betis karşısında oynama şansı son derece sınırlı görünüyor.







