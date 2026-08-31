Hamza Abdülkerim'in durumu ne? Flick, Rayo Vallecano karşısındaki Barcelona kadrosunu açıkladı

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, İspanya Ligi'nin üçüncü haftasında bugün oynanacak Rayo Vallecano maçı için takımının ilk 11'ini açıkladı.

Flick, Lamine Yamal, Raphinha ve Anthony Gordon'dan oluşan hücum üçlüsüne şans verdi.

Barcelona'nın bugünkü maçtaki ilk 11'i şu şekilde oluştu:

Joan Garcia - Koundé - Cubarsi - Xavi Espart - Christensen - Pedri - Olmo - Bernal - Lamine Yamal - Raphinha - Gordon.

Genç Mısırlı Hamza Abdülkerim; Karim Adeyemi, Rodri, Fermin Lopez ve Joao Cancelo ile birlikte yedek kulübesinde yer alıyor.

Barcelona, İspanya Ligi puan durumunda 6 puanla geçici olarak beşinci sırada yer alırken, Rayo Vallecano 1 puanla 16. sırada bulunuyor.



Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz