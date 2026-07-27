Barcelona bugün pazartesi, Katalan ekibinin yeni sezon 2026/27 hazırlıklarının ikinci etabı kapsamında, Alman teknik direktör Hansi Flick yönetiminde 3 Ağustos'a kadar sürecek bir kampı gerçekleştirmek üzere İngiltere Millî Futbol Takımı'nın karargâhı olan St. George's Park'ta, Birleşik Krallık'a gidiyor. Kadroya kaptan Marc-André ter Stegen ve Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong ile birlikte genç Mısırlı Hamza Abdelkerim'in dikkat çeken katılımı da damga vuruyor.

Flick'in seyahat öncesinde açıkladığı resmî kadroya göre, Hollanda ekibi Ajax'a transferi henüz netleşmeyen ter Stegen, dizindeki sakatlığına rağmen kampa katılacak olan de Jong ile birlikte antrenman kampına dahil olacak.

Ayrıca geçen hafta transferi açıklanan Karim Adeyemi de, geçen cuma sabahı Barcelona ile ilk antrenmanına çıktıktan sonra takıma katıldı. Brezilyalı Raphinha'nın ise önümüzdeki çarşamba günü antrenman kampına katılması bekleniyor.

Sezon hazırlık dönemine A takımla başlayan tüm genç yeteneklerin (başta Mısırlı Hamza Abdelkerim olmak üzere) Flick yönetiminde antrenmanlara devam etme fırsatı bulması bekleniyor. Alman teknik direktör, kadro dışı bırakmaya ilişkin ilk kararlarını birkaç gün ertelemek zorunda kalacak.

Dünya Kupası yıldızları ağustos ortasına kadar yok

Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Millî Takımı oyuncuları (Joan García, Cubarsí, Eric García, Gavi, Pedri, Olmo, Ferran Torres, Lamine Yamal) ile yarı finalde oynayan Jules Koundé (Fransa) ve Anthony Gordon (İngiltere) kampta yer almayacak. Bu oyunculara resmî müsabakaların başlamasından yaklaşık 10 gün önce, yani ağustos ortasına kadar dinlenme izni verildi. Dünya turnuvasına katılan diğer oyuncular ise dinlenme dönemleri sona erdikten sonra gelecek sezon hazırlıklarına başlayacak.

İngiltere'de iki hazırlık maçı

Barcelona'nın önümüzdeki cuma günü Birmingham City ile oynayacağı maça ek olarak, Katalan ekibinin İngiltere'deki antrenman kampı boyunca bir hazırlık maçı daha oynaması planlanıyor. Takım, Barcelona'ya dönüşünden önce 3 Ağustos pazartesi günü İngiltere Birinci Lig takımlarından Preston North End ile karşılaşacak.

Barcelona, geçen hafta Joan Gamper Spor Şehri'nde iki haftalık yoğun antrenman dönemini tamamlamış ve bu dönem, bir hazırlık maçında CE Europa'yı 4-1 mağlup etmesiyle taçlanmıştı. Ardından, yerel ve kıtasal kupaları yeniden kazanma yönünde büyük hedefler taşıyan yeni sezonun başlamasına hazırlanmak için İngiltere'deki ikinci hazırlık etabına geçti.

İngiltere'ye giden kadroda şu isimler yer alıyor: ter Stegen, Szczęsny, Yakobishvili, Iñaki Rodríguez, Araújo, Héctor Fort, Balde, Kochen, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Jofre, Bisker, de Jong, Marc Casadó, Toni, Brian Fariñas, Lamine Diarra, Bernal, Fermín, Oriol Guiu, Guille, Adeyemi, Hamza Abdelkerim, Óscar Gistau, Alejandro Fernández, Roony, Ilyas Toncara, Álex González ve Simon Kluivert.