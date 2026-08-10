Barcelona, 23 Ağustos'ta Elche karşısında oynayacağı ligdeki açılış maçıyla başlayacak yeni sezona hazırlıklarını sürdürüyor.

Cumartesi günü Udine'de düzenlenen üçlü hazırlık turnuvasının ardından dün pazar günü izin yapan Hansi Flick'in adamları, bugün pazartesi sabahı Barcelona Atlètic'in (yedek takım) oyuncularının sınırlı katılımıyla gerçekleşen bir antrenman seansıyla çalışmalara geri döndü.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, A takımın diğer oyuncularının yanında yalnızca Álvaro Cortés ve Hamza Abdülkerim yer aldı.

Bu iki oyuncunun Hansi Flick yönetimindeki antrenmanlarda bulunmasının, pazartesi seansının ardından başka herhangi bir sonucu bulunmuyor. Zira bu, Flick'in Barcelona Atlètic'in geri kalan oyuncularını dışladığı ve yalnızca Cortés ile Hamza Abdülkerim'e güveneceği anlamına gelmediği gibi, diğer oyuncuların ilerleyen günlerde antrenman yapmayacağı anlamına da gelmiyor.

Genç oyuncuların antrenman seansındaki katılımı, kaleciler Yakupişvili ve Iker Rodríguez'in de yer almasıyla tamamlandı; Juan García, Eric García ve Jordon ise geçtiğimiz pazar günü çoktan geri dönmüş ve pazartesi günü de çalışmalarını sürdürmüştü.

Henüz dönmemiş olan milli takım oyuncuları en geç çarşamba gününe kadar geri dönecek ve o zaman Flick, gelenler ile gidenler beklenirken tüm takımı hazır bulundurmuş olacak.