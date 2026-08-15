Barcelona, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın pazar günü, Basel şehrinde İsviçre Millî Takımı karşısında yeni bir hazırlık maçı oynayacak. Bu karşılaşma, bu hafta takımın antrenmanlarına katılan ve ülkelerinin millî takımlarıyla Dünya Kupası'nda mücadele etmiş bir grup millî oyuncunun dönüşüne sahne olacak.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, orta saha ikilisi Pedri ile Gavi hariç olmak üzere bir grup millî oyuncuyu maç için kadroya çağırmaya karar verdi. Kadroda Lamine Yamal, Dani Olmo, Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gordon ve Jules Koundé yer aldı; bu oyuncular Basel karşısındaki hazırlık maçında sahaya çıkma fırsatı bulacak.

Barcelona, yarın oynanması planlanan maça hazırlanmak üzere İsviçre'ye çoktan gitti. Bu, Flick'in sezon başlamadan önce takımı hazırlamak için oluşturduğu hazırlık programı çerçevesinde gerçekleşiyor; millî görevden dönen oyunculara ise maç ritmini kademeli olarak yeniden yakalama fırsatı veriliyor.

Basel'e giden takım kadrosunda bir grup genç oyuncu da yer aldı. Bunların başında, Aron Yaakobishvili'nin yokluğunu telafi etmek için bugün ilk takım antrenmanlarına katılan yedek takım kalecisi Eder Aller geliyor; zira son oyuncunun Almería'ya transferi hâlâ çıkmaza girmiş durumda.

Flick ayrıca takım kadrosunu tamamlamak için bir başka genç yetenek grubunu daha çağırdı: Álvaro Cortés, Xavi Espart, Jordi Pesquer, Brian Fariñas, Aurin Gorin, Jesse Bisiou ile birlikte Mısırlı Hamza Abdülkerim ve İbrima Tunkara.

İsviçre karşılaşması Flick için özel bir önem taşıyor; çünkü bu maç hem millî oyuncularının hazır oluş durumunu görme fırsatı sunuyor hem de teknik ekibin dikkatini çekmeye ve yeni sezonun başlamasıyla ilk takım hesaplarında kendine yer bulmaya çalışan bir dizi yükselen yeteneği sınama imkânı veriyor.