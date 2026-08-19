Futbolseverler, bu akşam çarşamba günü Joan Gamper Kupası'nda oynanacak Al Ahly ile Barcelona arasındaki merakla beklenen karşılaşmayı bekliyor. Camp Nou'da Barcelona taraftarının önündeki ilk maçında eski kulübüyle karşılaşacak olan Mısırlı forvet Hamza Abdelkerim'in durumuna özel bir ilgi var.

Katalan "Sport" gazetesi, iki takımın muhtemel ilk 11'lerini açıkladı. Buna göre Hamza Abdelkerim, Barcelona'nın ilk 11'inde yer almadı ve ismi yedek kulübesinde göründü.

Bu durum, Mısırlı forvetin hazırlık döneminde 3 gol atarak parladığı ve geleneksel klasik forvetin şu ana kadar teknik direktör Hansi Flick'in planlarında yer almaması nedeniyle Barcelona'nın hazırlık sürecindeki en golcü oyuncusu haline gelmiş olmasına rağmen yaşanıyor.

"Sport", Flick'in İspanya La Liga'nın ilk haftasındaki Elche maçı öncesinde "9" numara forvet pozisyonunu doldurmak için hâlâ en uygun çözümü aradığını düşünüyor. Teknik direktör, Basel'e karşı oynanan son hazırlık maçında bu pozisyonda Raphinha'yı sahaya sürmüştü.

İspanyol gazetesi, Al Ahly'nin hücumunu Faslı Ashraf Bencharki ve Sofiane Bendebka ile Cezayirli Munsif Bakrar'ın yöneteceğini, Mısırlı İmam Aşur'un ise yedek kulübesinde oturacağını öngördü.

Barcelona'nın Al Ahly maçı muhtemel ilk 11'i

Kaleci: Juan García.

Savunma: Eric García, Andreas Christensen, Gerard Martín, Alejandro Baldé.

Orta saha: Marc Bernal, Espart, Fermín López.

Hücum: Lamine Yamal, Karim Adeyemi, Raphinha.

Barcelona'nın yedek kulübesinde ise şu isimler yer alıyor: Szczesny, Koundé, Cortés, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ibrima, Gordon, Bessié ve Hamza Abdelkerim.

Al Ahly'nin Barcelona maçı muhtemel ilk 11'i

Kaleci: Mustafa Şubeyr.

Savunma: Koka, Hadi Riyad, Yasser İbrahim, Mohamed Hani.

Orta saha: Marwan Attia, Akram Tevfik, Ali Mahmud.

Hücum: Munsif Bakrar, Sofiane Bendebka, Ashraf Bencharki.

Hamza Abdelkerim eski kulübüne karşı

Karşılaşma, Avrupa futbolundaki tecrübesini yaşamadan önce kırmızılı kulübün altyapısında yetişen ve Barcelona'ya transferinden bu yana ilk kez Al Ahly ile karşılaşacak olan Hamza Abdelkerim için özel bir önem taşıyor.

"Sport"a göre, Mısırlı forvet, Barcelona'nın kadrosunda şu ana kadar ilk 11 klasik forvetin bulunmaması nedeniyle önüne çıkan fırsatı değerlendirmeye çalışıyor. Bu durum, muhtemel ilk 11'de yer almamasına rağmen kendisine maç içinde bir rol verebilir.

Al Ahly ile Barcelona maçı, Joan Gamper Kupası kapsamında Kahire saatiyle 21.00'de Spotify Camp Nou'da oynanacak.