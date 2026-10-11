Hamza Abdülkerim'in Barcelona'daki durumunu tehdit eden korkutucu bir sıçrama

Hamza Abdelkerim'in Barcelona'nın A takımında daha fazla şans bulma hayali ciddi bir darbe aldı. Brezilyalı forvet Gabriel Jesus, Katalan kulübündeki yolculuğuna dikkat çekici bir gol ortalamasıyla başladı ve bu performans, önümüzdeki dönemde teknik direktör Hansi Flick'in tercihi olmasını sağlayabilir.

Jesus, Barcelona forması altındaki ilk 5 maçında 3 gol kaydetti; bu süreçte yalnızca bir maçta, Getafe karşısında ilk 11'de yer aldı.





İspanyol Mundo Deportivo gazetesine göre Brezilyalı forvet, üç golünü atmak için 123 dakikaya ihtiyaç duydu; yani her 41 dakikada bir gol. Jesus, önce Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'un ağlarını havalandırdı, ardından La Liga'da Racing karşısında kaydetti ve dün Getafe'ye attığı yeni golle çıkışını sürdürdü.

Bu rakamlar, Raphinha'nın sakatlığı nedeniyle forma giremediği bir dönemde gelmesi sebebiyle ayrıca önem kazanıyor; zira bu süreç, Hamza Abdelkerim için yeteneklerini kanıtlama ve A takımda daha fazla alan bulma fırsatı olabilirdi.

Rekabet yalnızca Jesus ile sınırlı değil. Raphinha da sezona olağanüstü bir şekilde başlamış, La Liga'da 12 gol kaydederek her 46 dakikada bir gol ortalamasına ulaşmıştı.

Jesus, Brezilyalı kanat oyuncusunun yokluğunu değerlendirip Getafe karşısında ilk 11 şansı yakalarken, Hamza son dönemde verdiği olumlu sinyallere rağmen süre bulma konusunda güçlü bir rekabetle karşı karşıya.

Mısırlı forvet, hazırlık döneminde parlak bir performans sergilemiş ve bu süreci Barcelona'nın gol kralı olarak tamamlamıştı. Ardından A takımla ilk resmi maçına çıkmış, sonrasında da Mısır A Milli Takımı ile ilk uluslararası golünü kaydetmişti.

Jesus'un bu çıkışı Hamza'nın önündeki kapının kapandığı anlamına gelmese de, özellikle Brezilyalı forvet bu olağanüstü ortalamayla gol atmaya devam ederse, genç oyuncunun Flick'i daha fazla şans vermeye ikna etme görevi daha da zorlaşacak.







