Genç Mısırlı yıldız Hamza Abdülkerim'in geleceğine dair söylentilerin alevlendiği bir dönemde, babası çıkıp tüm spekülasyonlara nokta koydu ve oğlunun önümüzdeki ocak ayındaki kış transfer döneminde Barcelona'dan ayrılmayı asla düşünmediğini, İtalya Ligi'ne transfer olacağına dair söylenen her şeyin ise gerçekle hiçbir ilgisi olmayan "uydurma" haberlerden ibaret olduğunu vurguladı.

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Hamza'nın Katalan kulübünden olası ayrılığına dair son dönemde çıkan haberler, özellikle maçlarda az forma şansı bulması ve ilk takımda mevkiler için yaşanan şiddetli rekabet nedeniyle oyuncu ve çevresinde büyük bir endişeye yol açtı. Bu durum, Mısırlı forvetin daha fazla oynama ve tecrübe kazanma fırsatı aramak için "Blaugrana"dan geçici olarak ayrılabileceği yönündeki tahminleri besledi.

Ancak bu ihtimal, oyuncunun babası tarafından "İrem News" kanalına yaptığı ve İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin aktardığı açıklamalarda kesin bir dille yalanlandı. Baba şunları söyledi: "Hamza'nın Barcelona'dan ayrılacağına dair söylenenler doğru değil, İtalya'daki Como'ya transfer olacağı yönündeki söylentiler ise uydurma."

Bu açıklamalar, İtalyan Como kulübünün, oyuncunun daha fazla oynama süresi alma isteğinden yararlanarak genç forveti kiralık ya da bonservisiyle kadrosuna katmayı düşündüğünü öne süren haberlere yanıt niteliğinde geldi.

Bununla birlikte, genç forvetin durumu, kış transfer döneminde onu yakından takip ettiği söylenen birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekti. Sezon hazırlık döneminde yüksek gol kabiliyeti ve kale önündeki keskin içgüdüsüyle öne çıkarak büyük beklentiler yaratmasına rağmen Hamza, Alman teknik direktör Hansi Flick'in planlarında henüz asli bir yer garantileyebilmiş değil.

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Bu süreklilik eksikliği, özellikle teknik heyetin onu geleceğin forvet adayı olarak görmesi ancak ilk takımın oyun anlayışına tam anlamıyla uyum sağlaması için zamana ihtiyaç duyması nedeniyle, daha fazla oynama süresi ve tecrübe kazanabilmesi için kiralanma ihtimaline dair geniş tahminlere yol açtı.

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Oyuncunun babası, bu haberlere yanıt olarak hem Mısır taraftarlarını hem de Barcelona taraftarlarını rahatlatmaya çalıştı ve oğlunu Katalan kulübünden ayrılmaya bağlayan söylentileri sakin bir şekilde ele aldı; ailenin tavrının net olduğunu vurguladı: Şu an için söylenenlerin tamamı yalnızca birer tahminden ibaret ve hiçbir transfer kesinleşmiş gibi değerlendirilmemeli.

Hamza'nın ailesi, Barcelona projesine tam güvenlerini vurguluyor ve oyuncunun ister antrenmanlarda, ister ilk takımda ya da ikinci takımda aldığı dakikalarda olsun, yeteneğini kanıtlamak için sıkı çalışmaya devam etmesi ve her fırsatı değerlendirmesi gerektiğine inanıyor.

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Hamza Abdülkerim, kariyerinde hassas bir dönem yaşıyor; dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kalma hayali ile gelişmek için düzenli oynamaya ihtiyaç duyan her genç oyuncunun bu doğal gereksinimi arasında bir yerde. Ancak babasının mesajı net bir şekilde geldi: Ocak ayında ayrılık yok ve tüm odak Barcelona'da.

Birçok takipçi, özellikle kulübün genç yeteneklere fırsat vermeye dayalı politikası göz önüne alındığında, Hamza'nın Barcelona'da kalmasının uzun vadede en doğru karar olabileceğini düşünüyor; tıpkı asli birer yıldıza dönüşmeden önce yedek kulübesinden başlayan birçok oyuncuda olduğu gibi.

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Sonuç olarak, Hamza Abdülkerim'in geleceği, önüne çıkacak fırsatları değerlendirme ve Hansi Flick'i yeteneğiyle ikna etme becerisine bağlı kalmaya devam ediyor; böylece hazırlık dönemindeki umut vadeden bir isim olmaktan çıkıp, yakın gelecekte Barcelona'nın güveneceği bir forvete dönüşmesi hedefleniyor.