Genç ve umut vaat eden Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim'in Barcelona ile olan kariyeri, geçtiğimiz pazartesi günü dönüm noktası niteliğinde bir ana tanıklık etti. Oyuncu, Katalan formasını resmi bir maçta ilk kez giyerek La Liga kapsamında Rayo Vallecano karşısında sonradan oyuna girdi. Blaugrana bu maçı 5-2 kazandı.

Bu önemli adıma ilişkin yorumda bulunan genç oyuncunun babası Muhammed Abdülkerim, "365Scores" sitesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Hamza, Barcelona'ya geldiği andan itibaren rekabetin kolay olmayacağını çok iyi biliyordu ve hedefi her zaman gün geçtikçe gelişmek ve büyük oyuncuların yanında bulunmasından faydalanmaktı."

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Sözlerine şöyle devam etti: "Geçen dönem boyunca Hamza büyük bir çaba sarf etti ve teknik heyetin karşısında kendini kanıtlamayı başardı. Bu yüzden A takımla oynama fırsatını elde etmesi bizim için bir sürpriz olmadı. Hansi Flick büyük bir teknik direktör ve onun Hamza'ya duyduğu güven ile ona A takımda görünme fırsatı vermesi, oğlumun kariyerinde çok önemli bir adımı temsil ediyor. Umarız daha fazla fırsatın başlangıcı olur."

Şöyle sürdürdü: "Hamza doğası gereği çok sakin bir insan, kendisi hakkında fazla konuşmayı sevmiyor. Her zaman odağının sahanın içinde ve antrenmanlarda olmasını, kendisi adına performansının konuşmasını tercih ediyor."

"İstisnai bir an"

Ailenin duygularına dair, oğlunu La Liga'da Barça forması ile izlerken hissettiklerini şöyle anlattı: "Bir aile olarak onun yolculuğunu takip ediyorduk ve bu aşamaya gelene kadar sarf ettiği çabanın büyüklüğünü biliyoruz. Bu yüzden İspanya Ligi'nde resmi bir maçta A takımla oynadığını görmek bizim için istisnai bir andı."

Muhammed Abdülkerim şöyle devam etti: "Hamza'nın Barcelona A takımıyla resmi olarak oynayan ilk Mısırlı oyuncu olması, hem onun hem de ailemiz için çok büyük bir onur. Dünyanın en büyük kulüplerinden birinde Mısır'ı temsil ettiği için gurur duyuyoruz."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Ona her zaman A takıma ulaşmanın hayalin sonu olmadığını, aksine daha fazla çalışma, odaklanma ve sabır gerektiren daha zorlu bir aşamanın başlangıcı olduğunu söylüyorum. Umarım Rayo Vallecano karşısındaki bu ilk çıkışı sadece bir başlangıç olur, Hamza gelişmeye devam eder, daha fazla fırsat bulur ve önümüzdeki yıllarda Barcelona ile uzun bir hikâye yazarak Mısır'ın adını yüceltir."

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