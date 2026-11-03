Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim, Katalan kulübünün iki farklı takımının hesaplarında yer alarak Aston Villa ile salı günü iki Avrupa turnuvasında karşılaşmaya hazırlanmasının ardından, Barcelona'da sıra dışı bir gün yaşıyor. Oyuncu, bir yandan UEFA Gençlik Ligi'nde "Juvenil A" genç takımıyla sahaya çıkmaya hazırlanırken, aynı zamanda UEFA Şampiyonlar Ligi maçı için A takımın kadrosunda da yer alıyor.

İspanyol "Sport" gazetesi, Hamza Abdülkerim'in pazartesi günü, maç kadrosuna adının açıklanmasından önce, Aston Villa karşılaşmasına hazırlık kapsamında A takımın son antrenmanında Alman Hansi Flick yönetiminde çalıştığını ortaya koydu.

Aynı zamanda Mısırlı forvet, İngiliz takımıyla yapılacak beklenen karşılaşmada "Juvenil A" takımının saflarını güçlendirmek üzere Pol Planas'tan bir davet almıştı.

Bu durum, 2008 doğumlu Hamza'nın daha önce Barça Atlètic ile sahaya çıkmış ve A takımla da forma giymiş olması göz önüne alındığında istisnai bir nitelik kazanıyor; oyuncu Katalan kulübüne Şubat 2026'da katılmıştı.

Gelecek maçlar BAR Şampiyonlar Ligi 15:00 AVL

Flick yönetiminde resmi olarak ilk kez 31 Ağustos'ta Rayo Vallecano karşısında sahaya çıkmış, ardından ekim ayında yedek takımla ilk maçına çıkmıştı.

Genç takım, Aston Villa karşılaşmasını UEFA Gençlik Ligi müsabakaları kapsamında Johan Cruyff Stadı'nda saat 16.00'da oynayacak; A takım ise İngiliz rakibini UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında saat 21.00'de Spotify Camp Nou'da ağırlayacak. Böylece Hamza, aynı gün içinde iki takımın da hesaplarında yer alarak kulüp içinde nadir görülen bir durumun merkezi hâline geliyor.

İki maç da Barcelona için büyük önem taşıyor; A takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 puanla sekizinci sırada yer alırken, ilk üç maçını kazanan Aston Villa 9 puanla ikinci sırada bulunuyor.

UEFA Gençlik Ligi'nde ise "Juvenil A" 4 puanla yirminci sırada, Aston Villa ise 3 puanla yirmi altıncı sırada yer alıyor. Bu durum, karşılaşmaya bir sonraki tura yükselme yarışında büyük önem kazandırırken, Mısırlı forvetin hizmetlerinden yararlanmayı da Pol Planas'ın ekibinin hedefleri açısından önemli bir katkı hâline getiriyor.