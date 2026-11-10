Barcelona, bir sonraki hafta cumartesi günü oynanması planlanan ve İspanya İkinci Lig müsabakaları kapsamında Girona B ile yapacağı beklenen karşılaşma öncesinde, sakatlıklar ve milli takım davetlerinin kadroda ciddi bir krize yol açmasının ardından yedek takımı düzeyinde ağır bir darbe aldı.

Katalan ekibinin teknik direktörü Juliano Belletti, bu eksiklikler nedeniyle 22 oyuncudan mahrum kaldı; bunların 8'i sakatlıklar, 14'ü ise kendi ülkelerinin milli takımlarına katılımları sebebiyle. Bu durum, yeterli sayıda oyuncuyu maça çıkaracak kadar tedarik etmenin zorluğu karşısında Katalan kulübünü, maçın ertelenmesini talep etmek üzere İspanya Futbol Federasyonu'na başvurmaya itti. Haber, Katalan "Mundo Deportivo" gazetesine dayanıyor.

Barcelona'nın yedek takımı şu an yalnızca dokuz oyuncuya sahip; bunlar Bonfill, Unsteyn, Javi Castro, Jariba, Dani Avila, Katovic, Diarra, Kolyer ve Alex Gonzalez, ayrıca gençlik takımından Argemi ve Jestao adlı iki oyuncu.

Landry Farre ve Guillem Victor, Eider Aller, Shane Kluivert, Pedro Villar, Juan Hernandez, Patricio Pacifico ve iyileşme sürecini tamamlamaya ve sahalara dönmeye yaklaşan Sama Nomoko'dan oluşan sakatlar listesine katıldı.

Gelecek maçlar BAR Segunda Federacion 12:00 GIR

Bu sakatlıklar, özellikle gerek gençlik milli takımlarıyla gerekse A milli takımlarla yer almaları sebebiyle takımı çok sayıda temel oyuncusundan mahrum bırakan milli ara dönemine denk gelmesiyle, Belletti'nin durumunu daha da zorlaştırıyor.

14 milli oyuncu Barcelona'da yok

Milli takım davetleri bazında ise Iker Rodriguez, Alex Campos, Pedro Rodriguez ve Johnny Hernandez İspanya 19 Yaş Altı Milli Takımı'na katıldı. Ibrima, Raul Exposito, Baba Koroma, Sergi Mayans, Jordi Pesquer, Ibrima Tunkara, Iyo Martinez ve Roberto Tomas 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda yer alıyor. Caicedo Ekvador Milli Takımı'na, Aziz Issa ise Gana Milli Takımı'na katıldı.

Barcelona Atletic ayrıca, A takım kadrosuna kaydedilmiş olan ancak yedek takımla oynayan ve Mısır A Milli Takımı'na katılmak üzere davet alan Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim'in hizmetlerinden de mahrum kalıyor.

Bu kriz, bu sezon dikkat çekici sonuçlar alan ve 25 puanla İspanya İkinci Lig'in İkinci Grubu'nun lideri durumundaki Barcelona Atletic açısından önemli bir zamanda geliyor.

Katalan ekibi, ikinci sırada bulunan Terrassa'nın dört puan, Espanyol B'nin beş puan ve bir sonraki rakibi Girona B'nin ise altı puan önünde yer alıyor. Bu durum, Barcelona'nın konumunu koruma arzusu göz önüne alındığında, karşılaşmaya liderlik yarışı açısından büyük bir önem kazandırıyor.