Barcelona Teknik Direktörü Hans Flick, bugün çarşamba akşamı "Camp Nou" stadında oynanacak Joan Gamper Kupası hazırlık maçında Mısır ekibi Al Ahly karşısında sahaya süreceği ilk on birini açıkladı.

Flick, geçen kış transfer döneminde Katalan ekibine katılan genç Mısırlı forvet Hamza Abdelkerim'i sahaya sürerek onun eski takımıyla ilk kez karşı karşıya gelmesini sağladı.

Hamza Abdelkerim, Lamine Yamal ile yeni kaptan Raphinha'dan oluşan ikilinin önünde santrfor olarak görev yapıyor.

Al Ahly maçı, Yamal'ın 2026-2027 sezonu öncesi bir hazırlık maçında ilk kez ilk on birde sahaya çıkışına da tanıklık ediyor.

Alman teknik direktör, maçın ilk on birinde Barça'ya yeni katılan hiçbir oyuncuya yer vermedi; Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Jesse Bicceau ve doğal olarak dün salı günü katılan Rodri kadroda yer almadı.

Barcelona, ilk hafta oynanacak Athletic Bilbao maçının ertelenmesinin ardından, önümüzdeki pazar günü İspanya La Liga'nın ikinci haftasında Elche ile karşılaşarak sezona başlayacak.

Al Ahly ise aynı gün Mısır Ligi'nin ilk haftasında Eastern Company (Sharkia Enppi) ile karşılaşacak.

Barcelona'nın tam kadrosu:

Kaleci: Joan Garcia.

Savunma: Alejandro Balde, Gerard Martin, Eric Garcia, Jules Koundé.

Orta saha: Marc Bernal, Marc Casadó (Xavi Espart), Fermin Lopez.

Hücum: Lamine Yamal, Raphinha, Hamza Abdelkerim.

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