Barcelona'nın Alman teknik direktörü Hansi Flick, bugün çarşamba akşamı Camp Nou'da Şampiyonlar Ligi ilk turunun ilk haftasında oynanacak Feyenoord karşılaşması için takım kadrosunu açıkladı.

Kadroda Barça'nın vurucu gücü olan Lamine Yamal, Raphinha ve Fermin Lopez'in yanı sıra orta saha ikilisi Pedri ve Rodri de yer aldı.

Flick ayrıca genç Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim'i Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez Blaugrana kadrosuna çağırdı. Oyuncu, La Liga'daki son maçlarda da Barça kadrosunda bulunmuş ve Rayo Vallecano maçında birkaç dakika süre almıştı.

Eric Garcia cezalı olduğu için kadroya alınmazken, sakat ikili Frenkie de Jong ve Ronny Bardghji de kadro dışında kaldı.

Barcelona'nın tam kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Juan Garcia, Szczesny, Livakovic.

Savunma: Cancelo, Balde, Cubarsi, Espart, Christensen, Martin, Kounde.

Orta saha: Frenas, Gavi, Fermin Lopez, Pedri, Rodri, Olmo, Bernal.

Hücum: Yamal, Jesus, Raphinha, Gordon, Ademi, Hamza Abdülkerim.







