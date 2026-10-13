Taraftarlar sözünü söyledi: Flick kulak verecek mi?

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Barcelona taraftarları, Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında santrfor pozisyonunda görmek istedikleri oyuncu konusundaki tercihlerini belli etti. Brezilyalı Raphinha, bu akşam İstanbul'da oynanacak merakla beklenen karşılaşmada forma giyemeyecek.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesinin yayımladığı anketin sonuçları, diğer Brezilyalı Gabriel Jesus'un açık ara önde olduğunu gösterdi.

Gazetenin salı günü başlattığı ankete göre, Jesus'un seçilmesini destekleyen oyların oranı yüzde 80'i aştı. Bu sonuç, katılımcıların büyük bölümünün Raphinha'nın yokluğunu telafi etmek için alternatif çözümler aramak yerine, Barcelona'nın hücum hattını yönetme şansını ona vermek istediğini ortaya koydu.

Jesus, Getafe karşısında Raphinha'nın yokluğunu doldurma fırsatı bulmuş ve bu şansı iyi değerlendirerek kaydettiği golle ceza sahası içinde hareket etme ve atakları etkili biçimde sonuçlandırma becerisini göstermişti. Bu performans, teknik direktör Hansi Flick'in güvenini yeniden kazanma yolundaki şansını artırdı.

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Konu yalnızca Jesus ile sınırlı değil; zira Flick'in başka seçenekleri de bulunuyor. Bunların en öne çıkanı, son dönemde iyi bir performans sergileyen Anthony Gordon'a güvenmek ve hücum hattındaki bazı oyuncuların pozisyonlarında değişiklik yapmak. Bu durumda Fermin Lopez ya da Karim Adeyemi kanatlardan birinde görev alabilir. Ayrıca Mısırlı Hamza Abdelkerim, ikinci yarıda oyuna dahil olsa bile önemli hücum alternatiflerinden biri olmayı sürdürüyor.

Taktik dizilişi değiştirme seçeneği de masada duruyor. Alman teknik adamın karşılaşma için seçeceği planın niteliğine bağlı olarak, yalancı dokuz ile oynanması durumunda bu pozisyonu Dani Olmo'nun üstlenmesi de mümkün.

Flick'in elindeki alternatiflerin çokluğuna rağmen, "Mundo Deportivo" anketinin sonuçları açık biçimde katılımcıların yüzde 80'inden fazlasının desteğini alan Jesus'tan yana. Galatasaray maçında ilk 11'de sahaya çıkacak santrforun kim olacağına dair nihai karar ise Alman teknik direktörün elinde.