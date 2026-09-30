Barcelona'nın genç forveti Hamza Abdülkerim, Brezilyalı kanat oyuncusunun zamanında iyileşememesi ya da Alman teknik adamın onu Getafe karşısında dinlendirmeye karar vermesi ihtimaline karşı, teknik direktör Hans Flick'in Raphinha'nın yokluğunu telafi etmek için değerlendirdiği seçenekler arasına girdi.

Sağ uyluk kasında sakatlık yaşayan Raphinha, bu nedenle Brezilya Milli Takımı'nın Brisbane'deki kampından ayrıldı; Hindistan ile oynanacak hazırlık maçı için Kalküta'ya gitmek yerine, resmi müsabakalara dönmeden önce tedavi programını tamamlamak ve iyileşmek amacıyla Barcelona'ya döndü.

Brezilya Futbol Federasyonu, ilk tıbbi muayenelerin ardından oyuncunun "tedbir amaçlı" olarak kadrodan çıkarıldığını açıkladı; Barcelona'nın spor tesisine varır varmaz yeni muayenelerden geçirileceği belirtildi.

Muayeneler sakatlığın yalnızca bir şişkinlikten ibaret olduğunu doğrularsa, Barcelona, Raphinha'nın 10 Ekim'de oynanması planlanan Getafe maçından önce iyileşmesini umuyor.

Raphinha, sezon başından bu yana 14 gol atıp 3 asist yaparak Barcelona'nın kadrosunda vazgeçilmez bir isim hâline geldi ve takımın oynadığı 8 resmi maçın 7'sinde etkili oldu.

Ancak hazır olmaması ya da Flick'in onu riske atmak istememesi durumunda, Alman teknik adamın elinde birkaç alternatif bulunuyor. Bunlardan biri, "Mundo Deportivo" gazetesinin belirttiğine göre A takımda şu ana kadar yalnızca 4 dakika süre alan Hamza Abdülkerim.

Masadaki seçeneklerin başında ise Gabriel Jesus geliyor. Barcelona, Julian Alvarez'in transferinin gerçekleşememesinin ardından, Jesus'u Arsenal'den 10 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Jesus, oynanan 5 resmi maçın 4'ünde, hiçbirine ilk 11'de başlamadan forma giydi; ancak yalnızca 39 dakikada Racing ve Feyenoord karşısında 2 gol atmayı başardı.

Flick, Jesus'u transfer etmeden önce Anthony Gordon'ı gerçek bir santrfor mevkiinde oynatmayı da düşünmüştü. Karim Adeyemi de değerlendirilen isimler arasındaydı; ancak teknik adamın Alman oyuncuyu bu mevkide kullanma konusunda ikna olmaması nedeniyle Adeyemi hesaplardan çıktı.

Flick'in elinde ayrıca Dani Olmo ve Fermin Lopez seçenekleri de bulunuyor; her ikisi de bazı durumlarda, özellikle Barcelona hücum hattında daha fazla hareket ve baskı aradığında forvet mevkiini üstlenebiliyor.

Olmo ve Fermin gerçek birer santrfor olmasalar da, topsuz alanda hareket edebilme, rakibe baskı yapabilme ve ceza sahasına girebilme yetenekleri, gerektiğinde bu rolü üstlenmelerine imkân tanıyor.

Son seçenek ise, şu an için daha düşük bir ihtimal olsa da, Lamine Yamal. İspanyol yıldız sağ kanattan hareket etmeyi ve savunmacılarla karşı karşıya gelmeyi tercih ediyor; ancak Flick, onu daha içeride bir mevkide oynatma ihtimalini daha önce değerlendirmişti.