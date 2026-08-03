Hamza Abdülkerim çözüm mü? Barcelona'nın sezonunu tehdit eden büyük bir sorun

Barcelona kulübü, yeni sezonun başlamasından önce gerçek bir krizle karşı karşıya. Julian Alvarez transferinin sonuçlanmaması ve Ferran Torres'in geleceğini saran belirsizliğin gölgesinde, gol yollarındaki golcü mevkisi Alman teknik direktör Hansi Flick için tam bir baş ağrısına dönüşmüş durumda.

İspanyol "Marca" gazetesinin yayımladığı habere göre, Barcelona, Robert Lewandowski'nin ayrılığını telafi etmek için hâlâ yeni bir golcü arıyor. Adaylar listesinin başında Julian Alvarez geliyor, ancak Atletico Madrid, Arjantinli golcüsünün ayrılığını kolaylaştırmaya hazır görünmüyor.

Barcelona yönetimi birden fazla seçenek üzerinde çalışıyor, ancak kulüp şu ana kadar alternatif bir transferi sonuçlandıramadı. Bu durum, yeni sezon müsabakalarının başlaması yaklaşırken santrfor mevkisinin net bir takviyeden yoksun kalması tehlikesini beraberinde getiriyor.

Paris Saint-Germain'in ilgisini çeken Ferran Torres'in durumunun netleşmemesiyle kriz daha da karmaşık bir hâl alıyor. Fransız kulübü şu ana kadar resmî bir teklif sunmuş değil, ancak önümüzdeki günlerde bir teklifin gelebileceği yönünde beklentiler var.

Torres'in ayrılığı, gerçekleşmesi hâlinde Flick için ağır bir darbe olacak. Zira Torres, geçen sezon Lewandowski'nin doğal yedeğiydi ve gol yollarındaki golcü mevkisinde 38 maça çıkmıştı.

Buna rağmen Flick'in takım içinde birçok çözümü mevcut. Bunların başında Dani Olmo ve Lamine Yamal geliyor. Ayrıca yeni transferler Anthony Gordon ve Karim Adeyemi de var; bu oyuncuların tamamı kariyerleri boyunca santrfor mevkisinde forma giymişti.

Genç Mısırlı golcü Hamza Abdülkerim'in ismi de altyapıdan gelebilecek olası çözümlerden biri olarak öne çıkıyor. Genç oyuncu, Barcelona'nın Europa ve Birmingham'a karşı oynadığı iki hazırlık maçında ilk 11'de başladı ve Birmingham karşılaşmasında takımının iki golünü kaydetmeyi başardı.

Ancak Hamza'ya ya da iç çözümlerden herhangi birine güvenmek, krizi tamamen çözmek için yeterli görünmüyor. Zira Barcelona, en üst seviyede rekabet baskısını kaldırabilecek bir golcüye ihtiyaç duyuyor; özellikle de kulübün tüm kupalarda mücadele etme hedefleri göz önünde bulundurulduğunda.

Böylece Barcelona, sezonun başlamasının yaklaşmasıyla birlikte yeni golcü dosyasını sonuçlandırmak için zamana karşı bir yarışın içinde buluyor kendini. Julian Alvarez ve Ferran Torres'in geleceği ise açık kalmaya devam ediyor. Bu da santrfor mevkisini, Flick'in yeni sezonun başında karşılaşabileceği en büyük zorluklardan biri hâline getiriyor.

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