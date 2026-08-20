Hamza Abdülkerim'in takım arkadaşlarının, hatta teknik ekibinin bile dikkatini çekmeye başlaması için Barcelona A takımıyla geçirdiği tek bir hazırlık dönemi yetti. Genç Mısırlı forvetin yeni sezon başlamadan önce Hansi Flick'in planlarına güçlü bir şekilde girmesiyle, artık fırsatını bekleyen yükselen bir yetenekten daha fazlası olduğu anlaşılıyor.

Barcelona'nın savunmacısı Eric Garcia, Hamza'nın takımın soyunma odasında yarattığı sürprizin boyutunu ortaya koyan isimlerin başında geldi. Hazırlık dönemi öncesinde Mısırlı oyuncuyu tanımadığını itiraf eden Garcia, son haftalarda ortaya koyduğu performansa büyük hayranlık duyduğunu dile getirdi.

Garcia, Hamza hakkında şunları söyledi: "Onu tanımıyordum ve beni şaşırttı." Ardından genç forvete daha da önemli bir mesaj ekledi: "Bu şekilde çalışmaya devam ederse, gelecekte çok önemli bir forvet olacak."

Barcelona savunmacısının "Mundo Deportivo" gazetesi tarafından aktarılan bu açıklamaları, Joan Gamper Kupası'ndaki Al Ahly maçının ardından geldi. Katalan takımına öne geçiren golü eski kulübü karşısında kaydeden Hamza için özel bir anlam taşıyan bu gece, birkaç ay öncesine kadar Al Ahly'nin A takımında düzenli bir yer bile edinememiş bir oyuncu için ayrı bir öneme sahipti.

Gazeteye göre Hamza yalnızca soyunma odasında iz bırakmakla kalmadı, aynı zamanda kendisinin göz ardı edilmesini daha da zorlaştıran rakamlar da ortaya koydu; zira Al Ahly karşısında ilk 11'de başladığı maçta 73 dakika sahada kalarak golünü attı ve hazırlık döneminde üç maçta dört gole ulaşarak Barcelona'nın hazırlıklarından çıkan en dikkat çekici isimlerden biri oldu.

Hamza'nın gollerinde dikkat çeken nokta ise, çoğunun Flick'in aradığı gerçek forvet özelliklerini yansıtmasıydı; sürekli ceza sahası içinde hareket ediyor ve top geldiği anda doğru yerde nasıl belireceğini biliyor. Alman teknik direktörün, oyuncunun Birmingham karşısında attığı iki golün ardından övdüğü nokta da tam olarak buydu.

Flick o dönemde şöyle demişti: "Bir forvet olarak ceza sahası içinde belirmen gerekir, bugün yaptığı da buydu. 9 numaralı bir oyuncudan istediğim şey de bu."

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Gazete, Mısırlı forvetin gösterdiği bu parlak performansın son derece kritik bir zamanda geldiğini vurguladı; özellikle Barcelona'nın transfer döneminde yeni bir forvet arayışını sürdürmesiyle birlikte, bunun "9" numaralı mevkideki rekabetin henüz sonuçlanmadığı anlamına geldiğinin altını çizdi.

Kulüp hücum hattını güçlendirmek için seçeneklerini değerlendirirken, Hamza da Flick'in kendisini yalnızca hazırlık maçlarında dakika alan genç bir oyuncu olarak değil, gerçek bir çözüm olarak düşünmesini sağlayacak yeni nedenler sunmaya devam ediyor.

"Mundo Deportivo", artık asıl sorunun, Hamza'nın hazırlık döneminde ortaya koyduklarının pazar günü Elche karşısında oynanacak lig açılış maçında forvet mevkisinde gerçek bir şans elde etmesine yetip yetmeyeceği olduğunu belirtiyor.

Ancak önemli bir çelişki var; tüm bu parlak performansa rağmen Hamza, Barcelona A takımıyla henüz resmi bir maç oynamış değil, hatta yedek takımla bile resmi olarak sahaya çıkmadı. Bu da onu Elche karşısında ilk 11'de sahaya sürme kararını Flick açısından büyük bir adım hâline getiriyor.

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