Hamza Abdülkerim, Barcelona'nın Aston Villa karşısındaki sürprizlerinin başında geliyor

Barcelona, Mısırlı Hamza Abdülkerim'in hizmetlerine başvurmaya karar vererek, bugün salı günü UEFA Gençler Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında oynanacak Aston Villa maçına hazırlık kapsamında genç takımının kadrosunu güçlendirdi. Katalan ekibi bu adımla bir sonraki tura yükselme şansını artırmayı hedefliyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Pol Planas yönetimindeki Barcelona genç takımının alacağı takviye Hamza Abdülkerim ile sınırlı kalmayacak; kulübün kıtasal turnuvadaki yolculuğunda bir dönüm noktası olabilecek bu beklenen maç için seçkin oyuncular hazırlama isteği doğrultusunda kadroya Ibrima Toncara da katılacak.

Barcelona şu ana kadar mümkün olan 9 puanın 4'üne sahip; bu da Aston Villa karşısında alınacak galibiyeti, bir sonraki aşamaya yükselme şansını artırmak adına önemli bir adım hâline getiriyor.

Ayrıca üç puanı toplamak, takıma lig aşamasını üst sıralarda bitirme ve son 16 turuna yükselten play-off oynamaktan kaçınma yarışında rekabet etme fırsatı verecek.

Katalan ekibi, son Avrupa maçında Fransa'nın başkentinde Paris Saint-Germain karşısında deplasmanda sergilediği performanstan bir miktar güven alıyor.

Ibrima Toncara'nın genç takım kadrosuna katılması, oyuncunun son dönemde Hansi Flick yönetimindeki A takım antrenmanlarına katılmasına rağmen, pazartesi günü Pol Planas yönetiminde çalışmasının ardından geldi.

Oyuncu, "B" listesine kayıt şartlarını yerine getirmediği için A takımla UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarına çıkamıyor; zira bu şart, 15 yaşına bastığından itibaren kulüpte iki yıl üst üste geçirmiş olmayı gerektiriyor.

Toncara'nın 16 yaşında olması ve "A" listesine dahil edilmemesi nedeniyle, katılabileceği kıtasal turnuva olarak UEFA Gençler Şampiyonlar Ligi öne çıkıyor.

Hamza Abdülkerim ise pazartesi günü takım antrenmanlarını tamamlamadı, ancak Barcelona turnuvada ilk kez forma giyme fırsatı vermeye hazırlık olarak onu genç takım kadrosuna dahil etme kararı aldı. Bu karar, Gabriel Jesus ve Raphinha'nın profesyonel takım kadrosunda tamamen hazır hâle geldiği bir dönemde, oyuncunun A takımdaki katkılarının sınırlı bir rolle sınırlı kalmasının ardından geldi.

Bu doğrultuda sportif yönetim, Mısırlı forvete yeni bir rekabetçi deneyim yaşama ve hem teknik hem de gelişim açısından önemli bir sınav olan Aston Villa maçında daha fazla tecrübe kazanma fırsatı vermeyi tercih etti; bu, Barcelona'nın yükselme yarışındaki konumunu güçlendirecek bir sonuç elde etme çabasıyla eş zamanlı olarak gerçekleşiyor.