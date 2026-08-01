Mısırlı Hamza Abdülkerim, Katalan ekibinin iki golüne de imza atarak Barcelona'nın Birmingham ile oynadığı hazırlık maçının yıldızı oldu ve Hans Flick'in övgüsünü kazandı; ardından sosyal medya hesaplarından paylaştığı bir mesajla golcü performansını kutladı.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, Mısırlı forvet performansının ardından duygulandı ve iki golünü kutlamak için sosyal medya hesaplarından şunları yazdı: "Bu formayla gol atmak tamamen farklı bir duygu. Bir takım olarak çalışmaya devam ediyoruz."

Hamza Abdülkerim, geçtiğimiz ocak ayında U20 Dünya Kupası'nda dikkat çeken bir performans sergilemesinin ardından genç takıma katılarak Barcelona'nın spor yönetiminin üzerine oynadığı isimlerden biri olmuştu.

Oyuncu birçok kulübün dikkatini çekti; ancak Barcelona erken harekete geçerek Ahli ile satın alma opsiyonlu kiralık anlaşmaya varmayı başardı. Bu opsiyonun bedeli 3 milyon avro olup, kulüp bu yaz söz konusu meblağı ödedi.

Bu anlaşmanın bir parçası da bir hazırlık maçı oynamaktı; bu nedenle Mısır ekibi bu yıl Joan Gamper Kupası'nda mücadele edecek.



Hamza Abdülkerim'in önündeki zorluk ise Flick'i A takımda kalması konusunda ikna etmek. Altyapı antrenörleri şimdiden, oyuncunun A takımda ikinci forvet olma yönünde büyük şansı bulunduğunu düşünüyor; özellikle transfer piyasasının mevcut durumu göz önüne alındığında, bu nedenle B takımla az sayıda maça çıkacağını öngörüyorlar.

Fikir, oyuncunun sezon boyunca A takımın antrenmanlarında ve ortamında yer alması yönünde.

Oyuncu, ilk antrenmanları ve genç takımdaki maçları boyunca öyle bir beğeni topladı ki, Mısır Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosuna dahil oldu ve ilk kez büyük bir turnuvada mücadele etti.

Hamza Abdülkerim; büyük olgunluğu, fiziksel hazırlığı ve olağanüstü golcü yeteneğiyle öne çıkıyor. Barcelona ise oyuncunun büyük bir yıldıza dönüşme yolunda ilerlediğinden zerre kadar şüphe duymuyor.