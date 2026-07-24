Hamza Abdülkerim, Barcelona'daki ilk golünü attı

Genç Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim, İspanyol ekibi Barcelona'nın A takımıyla ilk golünü kaydederek "Blaugrana" formasıyla ilk imzasını attı. Katalan ekibinin bugün cuma akşamı seyircisiz olarak Europa kulübüyle oynadığı hazırlık maçında ağları sarsan Abdülkerim, bu golü (2026-2027) sezonu mücadelesine yönelik süren hazırlıklar kapsamında kaydetti.

18 yaşındaki yetenekli forvet, Alman teknik direktör Hans Flick'in güvenini kazanmış ve seyircisiz oynanan maçta ileri uçta ilk on birde sahaya sürülmüştü. Abdülkerim, bu fırsatı oyunun 30. dakikasından sonra Barcelona'nın ikinci golüne çevirmeyi başardı.

Genç forvetin bu güçlü çıkışı, Katalan kulübünün geçtiğimiz günlerde Mısır kulübü Ahly ile olan sözleşmesindeki kesin satın alma maddesini işleme koyduğunu açıklamasının ardından geldi. Bu durum, geçtiğimiz ocak ayında başladığı ve gençler takımıyla dikkat çekici performanslar sergilediği başarılı bir kiralık dönemin ardından gerçekleşti; oyuncu daha sonra Flick yönetiminde yeni sezonun hazırlık antrenmanlarına katılmak üzere yukarı çekilmişti.

Bu gol, geçtiğimiz günlerde Dünya Kupası'nda Mısır Millî Takımı ile 4 maçta forma giyen Mısırlı forvetin parladığı bir döneme denk geldi.

Hamza, eski takımı Ahly ile karşılaşmaya hazırlanıyor; Barcelona, önümüzdeki 19 Ağustos'ta Camp Nou'da oynanacak Joan Gamper Kupası'nda Mısırlı dev ile karşı karşıya geleceğini açıklamıştı.