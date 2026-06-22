Hamza Abdülkerim Afrika tarihini yazıyor… Salah ve Zico ise dünyayı hayran bırakıyor

Mısır milli takımı, yeni nesil yıldızların parladığı tarihi bir galibiyet elde ederek ve daha önce hiç görülmemiş iki rekor kırarak, Dünya Kupası'ndaki başarılar ve parlak performanslar serisine yeni bir sayfa ekledi.

Fransız “Stats Foot” ağına göre, genç Hamza Abdülkerim (18 yaş, 171 gün), Dünya Kupası tarihinde bir maçı kazanan en genç Afrikalı oyuncu oldu ve böylece Dünya Kupası’ndaki Mısır efsaneleri listesine katılan en genç yıldız oldu.

76. dakikada Hamza Abdel Karim, Mustafa Abdel Raouf “Zico”’nun yerine oyuna girdi ve 1-1 berabere biten Belçika maçı sonrasında Dünya Kupası’ndaki ikinci maçına çıktı.

Aynı bağlamda, milli takımın ikilisi Mustafa Zico ve Muhammed Salah, benzersiz bir tarihi başarıya imza attı; Dünya Kupası tarihinde Mısır milli takım formasıyla tek bir maçta hem gol atan hem de asist yapan ilk iki oyuncu oldular.

Maçta, hırslı gençlik ile uluslararası tecrübenin bir araya geldiği olağanüstü bir Mısır performansı sergilendi. Hamza Abdülkerim, genç yaşına rağmen olağanüstü bir olgunluk sergiledi; Salah ve Ziko ise galibiyete doğrudan katkı sağlayan ölümcül bir hücum uyumu sergilediler.

Bu çifte başarı, Mısır futbolunun gelişimini ve dünya sahnesinde güçlü bir şekilde rekabet edebilme kapasitesini açıkça ortaya koyarken, turnuvada Firavunlar’ın geleceğine dair büyük bir iyimserlik yaratıyor.