Barcelona'nın genç forveti Hamza Abdülkerim, bu sezon takımla ilgili hedefleri hakkında konuşarak mümkün olduğunca çok gol atmak ve Katalan kulübünün kadrosunda gelişimini sürdürmek istediğini vurguladı.

Barcelona birkaç gün önce Hamza Abdülkerim'in sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattığını açıklamış, Mısırlı oyuncu bugün salı günü Katalan kulübünün tesislerinde düzenlenen resmi bir törenle sözleşmeye imza atmıştı.

Sözleşme yenileme törenini izleyin

Hamza Abdülkerim, sözleşme yenileme töreni sırasında, "Mundo Deportivo" gazetesinin öne çıkardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Takım için gol atmak, bu grupla çalışmak ve gelişmek istiyorum. Ben bir forvetim ve gol atarak takıma yardımcı olmak istiyorum."

Lamine Yamal ve Rodri'nin Ballon d'Or kazanma ihtimaline değinen Hamza şöyle konuştu: "Takımda onu kazanabilecek ve bunu hak edecek birçok oyuncu var. Ancak hepimiz Lamine'nin kazanmasının çok hak edilmiş olacağı konusunda hemfikir olacağız. Onunla her gün oynamaktan son derece mutluyum."

Camp Nou hayali

Barcelonalı forvet, 2029 yılında Şampiyonlar Ligi finalini Camp Nou'da oynama olasılığına da değinerek şunları söyledi: "Harika bir şey olur, 2029'da finali oynayabilmek inanılmaz olur, özellikle bu odadaki bu kupaları gördüğümde. Ancak odak noktam bu yıl ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne hazırlanmak."

Hamza, ilk takıma geldiğinden bu yana teknik heyetten aldığı desteği övdü ve şöyle açıkladı: "İlk günden itibaren onun desteğini ve teknik heyetteki herkesin desteğini hissediyorum. Soyunma odası bir aile gibi. Performansımı iyileştirmenin ve gelişimime yardımcı olmanın yollarını arıyorlar. Her sabah antrenmanlara gelmek için büyük bir istek duyuyorum."

Baskıdan korkmuyorum

Ülkesi Mısır'da gördüğü ilginin boyutu hakkında şunları söyledi: "Bunun bir baskı olduğunu düşünmüyorum, aksine bir güven. Bana verdikleri destek nedeniyle ülkemin insanlarıyla gurur duyuyorum ve performansımla onları benimle daha da gururlandırmaya çalışıyorum."

Az forma şansı

Hamza, takım arkadaşı Xavi Espart'a kıyasla daha az süre almasını sözleşme yenileme görüşmeleriyle ilişkilendirmeyi reddetti ve şöyle konuştu: "Sözleşme yenileme meselesi yüzünden ondan daha az dakika oynadığımı düşünmüyorum. Espart harika bir yaz geçirdi, bu yüzden oynuyor. İnsanlar bunu söylese bile, meselenin sözleşme yenileme görüşmelerimle ilgili olduğunu düşünmüyorum."

Hamza Abdülkerim, Barcelona'nın ilk takımıyla resmi düzeyde yalnızca birkaç dakika forma giydi.

Bazı raporlar, bunun Barcelona teknik heyetinin, Hamza'nın sözleşmesini yenilemeden önce oynayıp parlamaması için izlediği bir plandan kaynaklandığını, bunun da özellikle önceki sözleşmesindeki düşük serbest kalma bedeli (15 milyon euro) göz önüne alındığında başka bir kulübe transfer olmasına yol açabileceğini öne sürdü; yeni sözleşmede bu bedel 150 milyon euroya yükseldi.

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