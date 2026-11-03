Barcelona'nın teknik direktörü Hansi Flick, bu akşam Salı günü Camp Nou'da oynanacak Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasındaki Aston Villa maçı için takımının kadrosunu açıkladı.

Flick, La Liga'da Alavés karşısında sahaya çıkan ilk 11'e kıyasla, Frenkie de Jong yerine Gerard Martín'i ve Karim Adeyemi yerine Anthony Gordon'u oynattı.

Barcelona'nın kadrosu şu şekilde oluştu:

Juan García, Fariñas, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Fermín, Gordon ve Raphinha.

Barcelona'nın yedekleri: Szczęsny ve Livaković, Guille Víctor, Balde ve Álex Campos, De Jong, Gavi, Bernal ve Oriol Guerín, Adeyemi, Gabriel Jesus ve Hamza Abdülkerim.

Diğer tarafta ise Aston Villa'nın teknik direktörü Unai Emery, takımının kadrosunu şu şekilde açıkladı:

Suzuki, Cash, Lindelöf, Pau Torres, Maatsen, Kamara, João Gomes, McGinn, Buendía, Manzami ve Jackson.