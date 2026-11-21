Espanyol B ile Barcelona Atlètic, bu akşam B takımları derbisinde kozlarını paylaşacak. Bu mücadele, İspanya İkinci Ligi 2. Grup'ta haftanın şüphesiz en dikkat çeken maçı.

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İspanyol Sport gazetesinin haberine göre, karşılaşma iki kat önem taşıyor. Zira iki takım da sıralamanın üst sıralarında bulunuyor. Buna ek olarak, büyük rekabetin ve görülecek hesapların olduğu bu tür maçlarda heyecan hiçbir zaman eksik olmuyor.

Espanyol B, Katalan ekibinin dört puan gerisinde dördüncü sırada yer alıyor, ancak bir maç eksiği bulunuyor. Bu maçı da sondan ikinci sıradaki Naxara karşısında oynayacak. Durum son derece çekişmeli görünüyor ve yalnızca şampiyonun doğrudan bir üst lige yükselecek olması nedeniyle üç puan belirleyici olabilir.

Barcelona Atlètic, milli ara ve sakatlıklar nedeniyle yine zorlu bir hafta geçirdi. Ancak Müsabaka Komitesi Tek Hakimi'nin, takımı geçen cumartesi Girona B ile oynadığı ve 1-0 kaybettiği son maçına çıkmaya zorlayan tartışmalı kararının ardından, daha fazla oyuncuya güvenebilecek olmasıyla sevindirici bir haber aldı.

Bu mağlubiyet, takımın bu sezon Johan Cruyff Stadyumu'ndaki ilk yenilgisi oldu. Teknik direktör Juliano Belletti'nin öğrencileri, zirvedeki yerlerini korumak istiyorlarsa yeni bir puan kaybını kaldıramaz.

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Brezilyalı teknik adam, Malavi ile oynanan iki maçta Mısır Milli Takımı formasıyla birkaç dakika süre alan Hamza Abdelkarim'in dönüşüyle önemli bir takviye yapacak. Abdelkarim dün B takımıyla antrenmana çıktı.

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Planlarda bir değişiklik olmazsa 9 numaralı forma giyen golcü B takımında yer alacak. Stoper Alex Campos ise savunma hattındaki eksikleri gidermek için A takımda kalacak.

Belletti, Hamza'nın yanı sıra beş milli oyuncudan daha yararlanabilecek: Iker Rodríguez, Pedro Rodríguez, Aziz Issa, Jesse Bisiwu ve genç oyuncu Joni Hernández.

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Öte yandan Ekvadorlu José Caicedo, milli takım görevinden bazı rahatsızlıklarla döndü ve dün sağlık kontrolünden geçti.

Dünya Kupası'nda mücadele eden İspanya U17 Milli Takımı'nın oyuncuları Ebrima Tunkara, Jordi Pesquer ve Sergi Mayans'ın kadroda yer almaması ise doğal karşılanıyor.

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Sevindirici haberler Orian Goren, Guillem Víctor ve Landry Farré'den geldi. Üçlü normal şekilde antrenman yaptı. İki savunma oyuncusunun bugün sağlık onayı alması bekleniyor. Orian ise fiziksel rahatsızlıklarına rağmen zaten sakat olarak açıklanmamıştı.

Belletti, rakibin yarışta doğrudan bir rakip olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bu, oyuncuların daha istekli olduğu maçlardan biri. Harika bir dönem geçiren ve iyi performans sergileyen büyük bir rakibe karşı oynanacak bir derbi."

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Belletti, tüm oyuncularını ancak dünkü antrenmanda bir arada görebildi ve şöyle konuştu: "Hep birlikte olduğumuz günü sahada işleri yoluna koymak ve rakibi şaşırtmaya çalışmak için değerlendirdik."

Katalan B takımının teknik direktörü, fiziksel açıdan zorlu bir mücadele beklediğini belirterek takımının bu maça tamamen hazır olduğunu vurguladı.