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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Hammami'nin ardından: Hilal, Körfez Kupası 27'de parlayan Suudi yıldızı hedefliyor ve kurban Ahli

Transfers
F. Al-Buraikan
Al Hilal
Al Ahli
Suudi Arabistan
H. Al-Hammami
Al Shabab
Premier Lig
Gulf Cup
Suudi Arabistan

"Lider" başarabilecek mi?

Hilal, önümüzdeki dönemde Suudi Arabistan Milli Takımı'nın yıldızlarıyla anlaşma sağlama çabalarını sürdürüyor; bunların sonuncusu ise ezeli rakip Ahli'den geliyor.

Basında çıkan haberler, Hilal'in, Suudi Arabistan Milli Takımı ile "Körfez 27" Arap Körfez Kupası'ndaki parlak performansının ve en iyi oyuncu ödülünü kazanmasının ardından, Şabab'ın kanat oyuncusu Hemam el-Hemami ile anlaşmayı hedeflediğini doğrulamıştı.

Suudi gazeteci Abdülaziz el-Mureysil, Hilal'in Körfez 27'de "yeşiller" ile sergilediği parlak performansın ardından hedeflediği bir başka oyuncuyu daha açıkladı: Ahli'nin forveti Firas el-Bureykan.

El-Mureysil, "Nabd Tuvaik"e yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Hilal, Hemam el-Hemami ve Firas el-Bureykan'ı kadrosuna katmak için çalışıyor ve bunu başaracak."

Şöyle devam etti: "Hilal, Hemam el-Hemami ile anlaşmak için Şabab kulübünü parayla cezbedecek. Firas el-Bureykan ise serbest döneme girecek ve eğer Ahli durumunu toparlamazsa Hilal onu ücretsiz olarak kadrosuna katacak."

"Transfermarkt" sitesine göre, Bureykan'ın Ahli ile sözleşmesi gelecek sezonun sonuna kadar devam ediyor; bu da onun Ocak 2028'den önce başka hiçbir takımla sözleşme imzalayamayacağı anlamına geliyor.

26 yaşındaki oyuncu, 3 gol kaydetmeyi başararak Körfez 27 turnuvasının gol kralı ödülünü aldı; bu gollerin en önemlisi, final maçında Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-0 yenerken attığı gollerdi.

Ahli'nin forvetinin, 2026 Asya'nın En İyi Oyuncusu ödülüne aday gösterildiğini de belirtmek gerekir; oyuncu bu ödül için Hilal efsanesi Salem el-Dovsari ile yarışıyor.


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