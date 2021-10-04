TFF’den Hamit Altıntop, Stefan Kuntz’a ve uzun vadeli hedeflerine dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş ile yolların ayrılmasının ardından A Millî Takımlar teknik direktörlüğü koltuğuna son olarak Almanya U-21 takımını çalıştıran Stefan Kuntz’u getirdi.

Alman teknik adam, ay-yıldızlıların başındaki ilk maçına 8 Ekim tarihinde Norveç karşısında çıkacak. Bu karşılaşma öncesinde TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Stefan Kuntz’a dair açıklamalarda bulundu.

Neler söylendi?

Altıntop, Alman ekolü yaratmak gibi bir hedeflerinin olmadığını belirtirken kısa ve uzun vadeli hedeflerinden de bahsetti:

“Hocamızın burada olmasının sebebi sadece Alman olması değil. Bizim hedeflediğimiz modern, hızlı futbol, oyun içinde değişken sistemi tercih ettiği için burada. Hocayla beraber buraya Alman ekolü getirmek gibi bir düşüncemiz yok. Bizim coğrafyamız, insanımız farklı.”

“Milli takımın en büyük sorumluluğu, teknik direktör eğitimi, kulüplere doğru çalışma metodlarını sunması ve bunların denetlenmesi.”

“A Milli Takım hocamız alt yaş milli takım hocalarımızla da futbol tartışacak. Oyuncuları sadece milli takım kampında değil, iki milli maç arasında da hazırlayacağız. Sadece saha içi değil, saha dışında da çalışacağız.”

“Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz var. Kısa vadede Dünya Kupası’na katılmak, orta vadede Avrupa Şampiyonası’na kesinlikle katılmamız gerek. Uzun vadede de FIFA sıralamasında ilk 15'i ilk 10'u zorlamak, çünkü o potansiyelimiz var. Nüfus olarak da kalite olarak da var.”

“Dışarıda kuyruk olacaklar”

Ayrıca Altıntop, Almanya’da yetişen Türk kökenli oyuncuların millî takım tercihleriyle de ilgili konuştu

“Burada öyle bir futbol ortamı olacak ki dışarıda kuyruk olacaklar. Çok samimi söylüyorum. Ben şunu hiç kabul etmedim, 'Türkiye mi, Almanya mı?' Mesut, İlkay örneği var. Turnuva oynayabilirler, turuna kazanabilirler.”

“Bunun sorgulanması kabul edilebilir değil. Bu bayrak tartışmaya açık değil. Bunu bilmeleri gerek. O yaşta çocuklar bunu bilmeyebilir ama bu anne ve babanın sorumluluğudur. Gelecek 5-10 senede farklı bir futbol ülkesi olduğumuzda acaba bunu sorgulayacaklar mı?”

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