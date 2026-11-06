Eski Suudi Arabistan Al Ahli forması giyen Suriyeli forvet Ömer Al Soma, cuma akşamı kaydettiği tarihi bir golle 15 yıl öncesine döndü.

Ömer Al Soma, Suriye Ligi'nin bu sezonki müsabakaları kapsamında cuma akşamı Ahli Halep ile oynanan ve 3-2 kaybedilen maçta El Vahda forması giydi.

Suriyeli forvet sahaya çıkmakla yetinmedi; El Vahda'nın beraberliği yakalamasını sağlayan ikinci golü kaydetti. Ancak Ahli Halep, son dakikalarda öldürücü galibiyet golünü bularak maçı kazandı.

Suudi "El Yevm" gazetesine göre bu gol, Ömer Al Soma'nın geçen yaz transfer döneminde El Vahda'ya geçişinden bu yana Suriye Ligi'nde attığı ilk gol oldu.

Böylece 37 yaşındaki oyuncu, 2011'de El Futuwa'dan ayrılıp Kuveyt ekibi El Kadisiye'ye transfer olmasının ardından yaklaşık 15 yıl sonra ilk kez Suriye Ligi'nde gol kaydetmiş oldu.

Bu gelişme, Suriyeli forvetin Suudi Arabistan Ligi'ndeki tarihi rekorunun Et Teavün forveti Faslı Abdürrezzak Hamdallah nedeniyle ciddi biçimde tehlikeye girdiği bir dönemde yaşanıyor.

Hamdallah, geçen cumartesi Suudi Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında Et Teavün'ün El Ettifak ile 1-1 berabere kaldığı maçta bir gol kaydetti.

Bu gol, Faslı forvetin Roshn Ligi'ndeki kariyerinin 160. golüydü ve böylece Hamdallah, Ömer Al Soma'nın tek gol gerisinde kalarak müsabakanın tarihindeki ikinci en golcü oyuncusu oldu.

Hamdallah'ın bu sezon oynayacağı çok sayıda maç kaldı; bu maçlarda Ömer Al Soma'nın yerini kaparak profesyonellik döneminde Suudi Arabistan Ligi'nin tarihi gol kralı olabilir.