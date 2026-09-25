Hamdan'ın eleştirilerinin ardından Suudi Arabistanlı oyuncudan Umman maçı öncesi taraftarlara mesaj

Suudi Arabistan Millî Takımı oyuncusu Alaa Al Hajji, "Körfez 27" olarak bilinen Arap Körfezi Kupası'nda Umman'a karşı oynanacak merakla beklenen maç öncesinde taraftarlara özel bir mesaj gönderdi.

Suudi Arabistan Millî Takımı, Körfez turnuvasının grup aşamasının ikinci turunda yarın cumartesi günü Cidde'deki Al Inma Stadı'nda Umman Millî Takımı ile karşılaşacak.

Al Hajji, Suudi Arabistan'ın "El-Yevm" gazetesinin aktardığına göre, bugün cuma günü medya kuruluşlarına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Eleştirileri kaldırabiliriz, bu futbolda olabilecek bir şey ve buradaki herkes eleştiriyi kaldırabilen büyük oyuncular."

Al Hajji sözlerine şöyle devam etti: "Ancak biz de tıpkı geçen maçta bize büyük ölçüde destek verdikleri gibi, sokağın ve Suudi Arabistan taraftarının desteğine ihtiyaç duyuyoruz."

Suudi Arabistan Millî Takımı forveti Abdullah Al Hamdan, Körfez turnuvasının grup aşamasının ilk turunda 1-0 kazanılan Kuveyt maçındaki sönük performansının ardından eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Al Hajji, maçla ilgili olarak şunları söyledi: "Bütün maçlar zor, Umman ile Irak maçını izledik, güçlü bir maçtı ve Umman Millî Takımı iyi bir takım, ama biz kazanmaya muktediriz."

Şöyle ekledi: "Bütün oyuncular tek yürek hâlinde, birbirimize destek oluyoruz, moralimiz yüksek ve hepimiz maçtan galibiyetle çıkabilecek durumdayız."

Sözlerine şöyle devam etti: "Geçen maçta kaleye çok geldik, ama gol atmakta başarılı olamadık ve tek golle yetindik, daha fazla gol atmalıydık; ancak kaleye gelmenin kendisi olumlu bir şey ve bunu bir sonraki maçta üzerine inşa etmemiz gerekiyor."

Şöyle devam etti: "İlk maç açılış maçıydı ve ilk maç her zaman zor olur, ama bir sonraki maçta daha hazır olacağız."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Turnuvayı kendi sahamızda oynuyoruz ve bu bizim için bir motivasyon; Bahreyn ve Kuveyt'teki geçmiş turnuvaları ve seyirci sayısının ne kadar yüksek olduğunu gördük, bunun bizim için olumlu bir rolü olacak."