Şebab Kulübü'nün emekli kalecisi ve Nasr ile Suudi Arabistan Millî Takımı'nın mevcut forveti Abdullah el-Hamdan'ın babası Abdurrahman el-Hamdan, son dönemde oğluna yönelik hakaret olarak nitelendirdiği durumdan duyduğu öfkeyi dile getirdi.

Abdullah el-Hamdan, Suudi Arabistan Millî Takımı'nın önceki gün çarşamba günü Cidde'deki İnma Stadı'nda Körfez 27 turnuvasının grup aşaması ilk maçında Kuveyt Millî Takımı'nı tek golle mağlup ettiği karşılaşmadaki sönük performansının ardından sert eleştirilere maruz kaldı.

Abdurrahman el-Hamdan, Suudi Arabistan'ın "eş-Şarku'l-Avsat" gazetesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "(Abdullah'a karşı) yaşananlar, yapıcı teknik eleştiri sınırlarını aştı ve kişisel karalama ile hesaplaşma çerçevesine girdi."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Millî takım kazanmışken bu saldırı yaşanıyorsa, takım tökezlemiş olsaydı ne yaparlardı? Gördüğümüz şey, gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan asılsız bir kışkırtmadır."

Şöyle ekledi: "Ne yazık ki bazı insanların bakışı kısır ve onları gerçekçilik değil kin yönlendiriyor. Bu kişilere şunu söylüyorum: Sözlerinizde Allah'tan korkun; çünkü eleştiri, saldırı için değil düzeltme için olmalıdır. Özellikle de millî bir görevin içindeyken; millî takım yıllardır kupa sahnelerinden uzak ve yıkıma değil desteğe ihtiyaç duyuyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Yıllardır medyaya konuşmadım, ancak bir mesajım var: Bardak taştı, hakaretler ahlaki teamülleri ve toplumsal geleneklerimizi aşarak namusa saldırıya kadar vardı. Allah bize yeter, O ne güzel vekildir."

Abdurrahman el-Hamdan, oğlunu ve diğer oyuncuları organize karalama olarak adlandırdığı durumdan korumak için Spor Bakanı'nın ve Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Başkanı'nın müdahale etmesini talep etti.

Şöyle tamamladı: "Vatan sevgisi, kulüp sevgisinden daha büyüktür. Oyuncular vatanın armasını giydiğinde hepimizin kulüp amblemlerini arkamızda bırakmamız ve bazılarının kışkırtmak ve ortalığı karıştırmak için saçtığı zehirlerden uzak durmamız gerekir."