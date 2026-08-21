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Volksparkstadion
team-logoMainz 05
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Hamburger SV - Mainz 05 biletleri nasıl alınır: Bundesliga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Hamburger SV
Mainz 05
Bundesliga

Hamburger SV, Bundesliga'da Mainz 05 ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

Hamburger SV, 6 Eylül 2026 Pazar günü Hamburg'daki Volksparkstadion'da Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek.

Her iki takım da sezonun erken dönemindeki bu maçta, üst ligde olumlu bir ivme yakalamak için kritik puanlar hedefiyle sahaya çıkacak. Tarafların Şubat 2026'daki bir önceki Bundesliga karşılaşması, Mewa Arena'da 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

Bırakın GOAL, Hamburger SV - Mainz 05 maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi size aktarsın.

Hamburger SV - Mainz 05 Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Hamburger SV - Mainz 05 karşılaşması, Hamburg'daki Volksparkstadion'da oynanacak.

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Bundesliga - Hafta 2
Volksparkstadion

Hamburger SV - Mainz 05 Bundesliga biletleri nasıl alınır?

Hamburger SV - 1. FSV Mainz 05Volksparkstadion'daki Bundesliga maçı için bilet satın almak istiyorsanız, şu resmi ve güvenilir kanalları takip edin:

  • Nereden alınır: Resmi Hamburger SV bilet satış portalını ziyaret edin (hsv.de).
  • Resmi Hamburger SV Bilet Mağazası (Birincil Kanal)
    • Üyelik önceliği: HSV'nin resmi kulüp üyeleri, genel satışa çıkmadan önce iç saha bilet satışlarına erken erişim hakkı elde eder.
    • Genel satış: Kalan biletler, maç gününden yaklaşık 2 ila 4 hafta önce genel satışa sunulur.
  • Mainz 05 resmi deplasman kontenjanı (Deplasman taraftarları için)
    • Nereden alınır: Mainz 05'i destekliyorsanız, biletleri resmi 1. FSV Mainz 05 bilet portalı üzerinden satın alın (mainz05.de).
    • Bölüm: Deplasman taraftarları, Volksparkstadion'daki ayrılmış misafir tribününde (Gastbereich) oturur.
    • İkincil pazar yerleri: Birincil seçenekler tükenirse, biletler bilet arama motorlarında ve StubHub gibi ikincil platformlarda listelenir.

Hamburger SV - Mainz 05 Bundesliga biletleri ne kadar?

Volksparkstadion'daki Hamburger SV - Mainz 05 maçının bilet fiyatları, oturma kategorisine ve satın alma işlemini doğrudan mı yoksa ikincil pazar üzerinden mi yaptığınıza bağlı olarak değişir:

Doğrudan resmi fiyatlar (HSV Bilet Mağazası)

  • Ayakta seyir alanı (Stehplatz):16 € - 22 €
  • Standart koltuklu yer (Sitzplatz):30 € - 85 € (katmana, köşe ya da merkezi görüşe göre değişir)
  • VIP ve ağırlama:200 €+

İkincil pazar ve yeniden satış fiyatları

Doğrulanmış yeniden satış platformları veya toplayıcı pazar yerleri üzerinden satın alıyorsanız:

  • Başlangıç fiyatları: Üst katmandaki giriş seviyesi koltuklar yaklaşık 55 $ - 65 $'dan başlar (~50 € - 60 €).   
  • Ortalama koltuklar: Standart alt katman (Unterrang) ve merkezi görüşe sahip koltuklar 85 $ - 185 $ (~78 € - 170 €) arasında değişir.
  • Premium koltuklar: Alt orta sıralar veya orta saha bölümleri 200 $ - 450 $+ arasında değişir.

Hamburger SV - Mainz 05 Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Hamburger SV - Mainz 05 form durumu

Hamburger SV bu maça, son beş karşılaşmasında aldığı iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyetlik hazırlık dönemi karnesiyle çıkıyor. Takımın son maçı 15 Ağustos'ta Toulouse karşısında alınan 1-2'lik galibiyet olurken, bir hafta önce de Lille ile 2-2 berabere kaldı. Everton ve Rapid Wien yenilgileri ise hazırlık programının düşük noktaları oldu. HSV, bu beş maçta dokuz gol atarken sekiz gol yedi ve bu tablo, rekabetçi futbol geri dönerken savunma yapısının sıkılaştırılması gerektiğini gösteriyor.

Mainz 05 ise hazırlık dönemi boyunca oldukça formdaydı; son beş maçının dördünü kazandı ve birinde berabere kaldı. Son sonuçları 15 Ağustos'ta AFC Bournemouth karşısında alınan 2-1'lik galibiyet oldu, ayrıca Paris FC karşısında da etkileyici bir 4-0'lık galibiyet elde etti. Fischer'in ekibinin puan kaybettiği tek maç, Udinese ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmaydı. Mainz, beş hazırlık maçında 13 gol atıp yalnızca dört gol yedi ve bu performans, yeni sezona girerken iyi işleyen bir hücum birimine işaret ediyor.

HSV

HSV - Form

RAP
K3-2
HDH
K3-1
EVE
K1-2
LIL
B2-2
TFC
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5
M05

M05 - Form

HSK
K3-0
ALA
K1-0
UDI
B3-3
PAR
K4-0
BOU
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Hamburger SV - Mainz 05: Son karşılaşmaların karnesi

Bu iki takım arasındaki son maç 1-1 sona erdi; Mainz, 20 Şubat 2026'da Bundesliga'da HSV'yi ağırladı. Ondan önce Hamburger SV, Ekim 2025'te Volksparkstadion'da Mainz'a ağır bir 4-0 yenilgisi yaşattı. Kayda geçen son beş Bundesliga buluşmasında iki takım da birer galibiyet aldı ve karşılıklı rekabetteki tabloyu üç beraberlik tamamladı.

Kafa Kafaya

Hamburger SVÇizimMainz 05
1
3
1
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
1
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
1
MS
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
4
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
0
MS
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
0
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
0
MS
Bundesliga
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
3
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
2
MS
Bundesliga
Hamburger SV badge
Hamburger SV
HSV
0
Mainz 05 badge
Mainz 05
M05
0
MS
7Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5

Hamburger SV - Mainz 05 puan durumu

Bundesliga puan tablosunda Hamburger SV şu anda 10. sırada yer alırken, Mainz 05 onların iki basamak altında 12. sırada bulunuyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
AugsburgAugsburgFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern MünihBayern MünihFCB
00000000
4
DortmundDortmundBVB
00000000
5
MönchengladbachMönchengladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
FC KölnFC KölnKOE
00000000
9
FreiburgFreiburgSCF
00000000
10
Hamburger SVHamburger SVHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Mainz 05Mainz 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
18
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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