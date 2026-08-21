Hamburger SV, 6 Eylül 2026 Pazar günü Hamburg'daki Volksparkstadion'da Mainz 05 ile karşı karşıya gelecek.

Her iki takım da sezonun erken dönemindeki bu maçta, üst ligde olumlu bir ivme yakalamak için kritik puanlar hedefiyle sahaya çıkacak. Tarafların Şubat 2026'daki bir önceki Bundesliga karşılaşması, Mewa Arena'da 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

Bırakın GOAL, Hamburger SV - Mainz 05 maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi size aktarsın.

Hamburger SV - Mainz 05 Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Hamburger SV - Mainz 05 karşılaşması, Hamburg'daki Volksparkstadion'da oynanacak.

Bundesliga - Hafta 2 6 Eyl 2026 - 09:30 Volksparkstadion

Hamburger SV - Mainz 05 Bundesliga biletleri nasıl alınır?

Hamburger SV - 1. FSV Mainz 05Volksparkstadion'daki Bundesliga maçı için bilet satın almak istiyorsanız, şu resmi ve güvenilir kanalları takip edin:

Nereden alınır: Resmi Hamburger SV bilet satış portalını ziyaret edin ( hsv.de ).

Resmi Hamburger SV Bilet Mağazası (Birincil Kanal)

Üyelik önceliği: HSV'nin resmi kulüp üyeleri, genel satışa çıkmadan önce iç saha bilet satışlarına erken erişim hakkı elde eder. Genel satış: Kalan biletler, maç gününden yaklaşık 2 ila 4 hafta önce genel satışa sunulur.

Mainz 05 resmi deplasman kontenjanı (Deplasman taraftarları için)

Nereden alınır: Mainz 05'i destekliyorsanız, biletleri resmi 1. FSV Mainz 05 bilet portalı üzerinden satın alın ( mainz05.de ). Bölüm: Deplasman taraftarları, Volksparkstadion'daki ayrılmış misafir tribününde ( Gastbereich ) oturur.

İkincil pazar yerleri: Birincil seçenekler tükenirse, biletler bilet arama motorlarında ve StubHub gibi ikincil platformlarda listelenir.



Hamburger SV - Mainz 05 Bundesliga biletleri ne kadar?

Volksparkstadion'daki Hamburger SV - Mainz 05 maçının bilet fiyatları, oturma kategorisine ve satın alma işlemini doğrudan mı yoksa ikincil pazar üzerinden mi yaptığınıza bağlı olarak değişir:

Doğrudan resmi fiyatlar (HSV Bilet Mağazası)

Ayakta seyir alanı ( Stehplatz ): 16 € - 22 €

Standart koltuklu yer ( Sitzplatz ): 30 € - 85 € (katmana, köşe ya da merkezi görüşe göre değişir)

VIP ve ağırlama:200 €+

İkincil pazar ve yeniden satış fiyatları

Doğrulanmış yeniden satış platformları veya toplayıcı pazar yerleri üzerinden satın alıyorsanız:

Başlangıç fiyatları: Üst katmandaki giriş seviyesi koltuklar yaklaşık 55 $ - 65 $ 'dan başlar (~50 € - 60 €).

Ortalama koltuklar: Standart alt katman ( Unterrang ) ve merkezi görüşe sahip koltuklar 85 $ - 185 $ (~78 € - 170 €) arasında değişir.

Premium koltuklar: Alt orta sıralar veya orta saha bölümleri 200 $ - 450 $+ arasında değişir.

Hamburger SV - Mainz 05 Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Hamburger SV - Mainz 05 form durumu

Hamburger SV bu maça, son beş karşılaşmasında aldığı iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyetlik hazırlık dönemi karnesiyle çıkıyor. Takımın son maçı 15 Ağustos'ta Toulouse karşısında alınan 1-2'lik galibiyet olurken, bir hafta önce de Lille ile 2-2 berabere kaldı. Everton ve Rapid Wien yenilgileri ise hazırlık programının düşük noktaları oldu. HSV, bu beş maçta dokuz gol atarken sekiz gol yedi ve bu tablo, rekabetçi futbol geri dönerken savunma yapısının sıkılaştırılması gerektiğini gösteriyor.

Mainz 05 ise hazırlık dönemi boyunca oldukça formdaydı; son beş maçının dördünü kazandı ve birinde berabere kaldı. Son sonuçları 15 Ağustos'ta AFC Bournemouth karşısında alınan 2-1'lik galibiyet oldu, ayrıca Paris FC karşısında da etkileyici bir 4-0'lık galibiyet elde etti. Fischer'in ekibinin puan kaybettiği tek maç, Udinese ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmaydı. Mainz, beş hazırlık maçında 13 gol atıp yalnızca dört gol yedi ve bu performans, yeni sezona girerken iyi işleyen bir hücum birimine işaret ediyor.

Hamburger SV - Mainz 05: Son karşılaşmaların karnesi

Bu iki takım arasındaki son maç 1-1 sona erdi; Mainz, 20 Şubat 2026'da Bundesliga'da HSV'yi ağırladı. Ondan önce Hamburger SV, Ekim 2025'te Volksparkstadion'da Mainz'a ağır bir 4-0 yenilgisi yaşattı. Kayda geçen son beş Bundesliga buluşmasında iki takım da birer galibiyet aldı ve karşılıklı rekabetteki tabloyu üç beraberlik tamamladı.

Hamburger SV - Mainz 05 puan durumu

Bundesliga puan tablosunda Hamburger SV şu anda 10. sırada yer alırken, Mainz 05 onların iki basamak altında 12. sırada bulunuyor.