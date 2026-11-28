Bayern Münih, Volksparkstadion'da zorlu geçen ve 0-0 biten maçın ardından Bundesliga'da liderliğe yükselemedi. Karşılaşmanın kırılma anı, Joshua Kimmich'in ilk yarının bitimine az kala doğrudan kırmızı kart görmesiydi. Konuk ekip, 10 kişiyle bir puan için mücadele etmek zorunda kaldı.

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Bayern Münih, Hamburg'da zor bir öğleden sonra geçirdi. Vincent Kompany'nin ekibi, bitiriciliğin eksik kaldığı ancak taktik mücadelenin yoğun yaşandığı maçta 0-0'lık beraberliğe razı oldu. Topa yüzde 73 oranında sahip olmasına rağmen Bayern, oyunu rakip yarı sahaya yıkmasını net fırsatlara dönüştüremedi. Kimmich'in 44. dakikada şiddetli hareket nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmesi takımın düzenini ciddi biçimde bozdu ve ikinci yarının tamamı için taktik değişikliği gerektirdi.

Bayern, ikinci yarıda savunmasını sağlamlaştırmaya odaklandı. Hamburg'un sayısal üstünlüğünü etkisiz kılarak kalesini gole kapattı. Savunma baskı altında direnç gösterse de 90 dakika boyunca kaleyi bulan şut çekilememesi, hücumdaki etkisizliğin Kompany için büyük bir endişe kaynağı olacağını gösterdi. Bu sonuçla Bayern, Borussia Dortmund'u geçerek Bundesliga'da liderliğe yükselemedi. Takımın formsuz bir dönemden geçtiği sırada orta sahadaki oyun kurucusunun cezalı duruma düşmesi de hayal kırıklığını artırdı.

Kaleci ve savunma

Jonas Urbig: 7,7/10. Sakatlanan Manuel Neuer'in yerine kaleye geçen genç kaleci, etkileyici bir olgunluk sergiledi. Üç kurtarışla kalesini gole kapattı ve kırmızı kartın ardından HSV'nin üstün olduğu bölümde soğukkanlılığını korudu.

Sacha Boey: 7,3/10. Boey, kanatta enerjisiyle ilk yarıda takımına pas seçeneği sundu. Kimmich'in kırmızı kartından sonra disiplinli oynadı, savunma dörtlüsünün sıkı düzenini koruması için hücuma çıkma isteğini dizginledi.

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Kim Min-jae: 7,3/10. Kim, kontra atakları durdurmak için savunma çizgisinden öne çıkmakta tereddüt etmedi. Geriye dönüş hızı, Bayern'in bir kişi eksik olmasına rağmen ikinci yarıda savunma çizgisini önde tutabilmesinde önemli rol oynadı.

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Jonathan Tah: 7,2/10. Fizik gücüyle öne çıktı ve maç savunma mücadelesine dönüştüğünde etkili oldu. Hava toplarında kritik katkı sağlayan Tah, ev sahibi ekibin 0,86 beklenen gol (xG) üretmesine rağmen Bayern'in gol yememesine yardımcı oldu.

Josip Stanisic: 7,2/10. Savunmada birden fazla rol üstlenen Stanisic, pozisyon almakta güvenilir bir görüntü çizdi. Takımın yaptığı 12 top kesmeye katkıda bulundu ve Bayern daha geride savunma yapmak zorunda kalmadan önce oyun kurulumunda sağlam bir dayanak oldu.

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Orta saha

Joshua Kimmich: 3/10. Kaptan için felaket bir maçtı. Başlarda oyunun temposunu kontrol etse de 44. dakikada şiddetli hareket nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmesi, takımının kazanma şansına ağır darbe indiren akıl almaz bir andı.

Aleksandar Pavlovic: 7,0/10. Pavlovic geride konumlandı ve topu verimli biçimde dolaştırdı. Kimmich'in çıkışıyla oluşan boşluğu kapatmak için geniş alanları kat ederek ikinci yarıda daha çok mücadele etmek zorunda kaldı.

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Tom Bischof: 7,1/10. Bischof, durağan orta sahaya yaratıcılık katmaya çalıştı ve zaman zaman teknik becerisini gösterdi. Bayern'in 796 pas tamamlamasında önemli pay sahibi olsa da gol perdesini açacak son pası veremedi.

Hücum

Lennart Karl: 6,0/10. Genç oyuncu maçta ağırlığını koymakta zorlandı. Kompany, 10 kişi kalmanın gerektirdiği durumu yönetmek için daha deneyimli oyunculara yönelince devre arasından kısa süre sonra taktiksel bir tercihle oyundan alındı.

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Bara Sapoko Ndiaye: 6,5/10. Başlarda hızını gösterdi ancak çoğu zaman takım arkadaşlarından uzakta kaldı. Bayern ikinci yarının uzun bölümlerinde savunma yapmak zorunda kalınca etkisi azaldı ve HSV'nin bekleri sonunda onu durdurdu.

Noah Codjo-Evora: 6,8/10. Groenbaek hatlar arasında çok çalıştı ancak HSV'nin beş kişilik savunması karşısında alan bulmakta zorlandı. Hücumdaki diğer oyuncular gibi yeterince pas alamadı ve kaleyi bulan şut çekemedi.

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Yedekler ve teknik direktör

Konrad Laimer: 6,1/10. 52. dakikada Lennart Karl'ın yerine oyuna girdi. Kırmızı kartın ardından orta sahayı dengelemek için gereken enerjiyi ve taktik disiplini sağladı ancak oyunu ileri taşımaya pek katkıda bulunamadı.

Luis Diaz: 6,2/10. Devre arasında Ndiaye'nin yerine oyuna girdi. Driplingleriyle baskıyı hafifletmeye çalıştı ancak hücum bölgesinde sık sık savunmacıların arasında kaldı.

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Nathaniel Brown: 6,0/10. 87. dakikada darbe alan Laimer'in yerine oyuna girdi. Beraberlikle sonuçlanan maçın gidişatını etkilemek için fazla zamanı olmadı.

Vincent Kompany: 6,0/10. Kompany, devre arasında yaptığı savunma düzenlemeleriyle bir puanı kurtardığı için takdiri hak ediyor. Ancak ilk 11'in ligde daha alt sırada bulunan bir rakibe karşı kaleyi bulan tek şut bile çekememesi, çözülmesi gereken taktiksel bir başarısızlık.