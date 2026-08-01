İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesi, genç Mısırlı forvet Hamza Abdülkerim'in, Katalan kulübünün bir santrfor arayışını sürdürdüğü ve Atletico Madrid'den Arjantinli Julian Alvarez'i kadrosuna katma müzakerelerinin karmaşıklaştığı bir dönemde, Barcelona'da yeni bir hücum çözümü olarak kendisini güçlü biçimde ortaya koyduğu görüşünde.

Gazete, Julian Alvarez transferinin tamamlanmasındaki zorluk ve teknik direktör Hansi Flick ile sportif direktör Deco'yu ikna edebilecek alternatifin belirsizliği göz önüne alındığında, yeni bir forvetle anlaşmanın geleceğinin hâlâ muğlak olduğunu vurguladı. Ancak Hamza Abdülkerim, Birmingham ile oynanan hazırlık maçındaki parlak performansının ardından bu fırsatı değerlendirerek takımın hücumuna liderlik etme yönündeki adaylığını ortaya koydu.

Gazete, 18 yaşındaki Mısırlı forvetin son hazırlık maçında sahada geçirdiği 60 dakikayı mümkün olan en iyi şekilde değerlendirdiğine, iki gol atarak gerçek bir forvetin özelliklerine sahip olduğunu kanıtladığına ve A takımda kendine yer bulmaya hazır olduğunu ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Ayrıca, 2026 Dünya Kupası'nda Mısır Milli Takımı ile yaptığı katılımın ardından yaz tatilinin bir bölümünden vazgeçen Hamza'nın, yeteneklerini kanıtlama ve ilk on birde bir yer için mücadele etme isteğiyle Flick yönetimindeki Barcelona antrenmanlarına erken katıldığını ekledi.

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Gazete, Barcelona'nın oyuncuyu geçen sezon Al Ahly'den genç takımda oynaması için kiralık aldığını, ardından kulüp yetkililerinin Mısır Milli Takımı ile Dünya Kupası'ndaki dikkat çekici parlak performansından önce dahi ellerinde "ham bir mücevher" bulunduğuna ikna olmalarının ardından bonservisini kalıcı olarak alma maddesini devreye sokmaya karar verdiğini belirtti.

Hamza'nın sadece iki gol atmakla kalmadığını, aynı zamanda bir forvet olarak eksiksiz bir performans sunduğunu; savunmacılarla fiziksel mücadelelere girdiğini, alan yaratmak için sürekli hareket ettiğini ve rakip üzerinde baskı kurmaya katkı sağladığını, böylece "9" numaralı forvet rolünü üstlenebileceğini kanıtladığını açıkladı.

İlk golün, oyuncunun bizzat kazandığı penaltıyı başarıyla filelere göndermesiyle geldiğini, ikinci golü ise ceza sahası içinde kaleciden seken topu değerlendirerek gerçek bir golcü dokunuşuyla attığını ekledi.

"Mundo Deportivo", raporunu Hamza Abdülkerim'in, kulübün Julian Alvarez transferini sonuçlandırmakta hâlâ zorluklar yaşadığı bir dönemde Barcelona'nın hücumuna liderlik etmek için güçlü bir aday olduğunu vurgulayarak tamamladı; bu durum, Flick'i yeni sezonda Mısırlı forveti hücum çözümlerinden biri olarak tercih etmeye itebilir.