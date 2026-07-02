Haller, Hollanda'dan ayrılırken FC Utrecht'e dokunaklı bir veda mesajı yayınladı

Sébastien Haller, Instagram üzerinden FC Utrecht’ten ayrıldığını duyurdu. Fildişi Sahili’nden gelen forvet, 30 Haziran’da Domstad’daki kulüple olan sözleşmesinin süresinin dolmasının ardından kariyerine Japonya’nın Sanfrecce Hiroshima takımında devam edecek gibi görünüyor.

“Artık veda etme zamanı geldi. FC Utrecht, kalbimde her zaman özel bir yere sahip olacak. Buraya geri dönmem kalbimden gelen bir karardı ve bu kulübün tarihinde kendi tarzımla yeni bir sayfa açmış olmaktan gurur duyarak ayrılıyorum,” diye yazdı Haller Perşembe günü Instagram takipçilerine.

“Bu takıma, bu formaya ve sizlere, taraftarlara daha fazla katkı sağlamak isterdim. Ancak bir şey kesin: Asla hiçbir şeyimi saklamadım. Her zaman dürüstlük, saygı ve özveri ile elimden gelenin en iyisini yaptım. Her şeyden öte, bana ve aileme gösterdiğiniz sıcak karşılamayı, bize gösterdiğiniz sevgiyi ve paylaştığımız tüm anları kalbimde saklayacağım," diye ekledi minnettar ve ayrılan forvet.

“Utrecht bizim için her zaman ikinci bir yuva olarak kalacak. Kulübe, takım arkadaşlarıma, teknik kadroya, çalışanlara ve tüm taraftarlara güveniniz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Önümüzdeki sezon için hepinize en iyisini diliyorum. Sonsuza kadar minnettarım,” diye sözlerini tamamlayan Haller, FC Utrecht’te iki dönem forma giymiş ve taraftarlar arasında oldukça popüler bir isimdi.

Ocak 2025’te Haller, Utrecht’e romantik bir dönüş yapmaya karar vermişti. Ancak Domstad’daki ikinci dönemi büyük bir başarıya dönüşmedi. Haller, kadroda düzenli bir yer edinemedi. Bu nedenle Fildişi Sahili milli takımı tarafından Dünya Kupası kadrosuna çağrılmadı.

Transfer muhabiri Rudy Galetti’nin X’te bildirdiğine göre, deneyimli Haller, Sanfrecce Hiroshima ile bir yıllık sözleşme imzalayacak ve sözleşmede bir sezon daha uzatma opsiyonu bulunuyor. Haller, böylece Avrupa dışındaki ilk macerasının eşiğinde. Forvet, bugüne kadar Fransa, Hollanda, Almanya, İngiltere ve İspanya’da forma giydi.

Haller’in Japonya’da ne kadar maaş alacağı bilinmiyor. Ancak, serbest transfer statüsünü iyi bir imza parası karşılığında değerlendireceği görülüyor.