HALL OF FAME XIX - Gabriel Batistuta, futbol oynamaktan keyif almayan santrfor

"Futbol oynamaktan keyif almadım." Gabriel Omar Batistuta'nın ağzından çıkan bu sözleri, yıllarca sahalarda izlediklerimizle bağdaştırmak neredeyse imkânsız.

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Çünkü duyguları böylesine güçlü biçimde yaşatan, tribünlerde binlerce insanı yerinden zıplatan ve bir golü ağlara giden toptan çok daha fazlasına dönüştüren bir futbolcu varsa o da Aslan Kral'dı. Batistuta futbolu bir sorumluluk olarak görüyor, işini son derece ciddiye alıyor, kendine hiç müsamaha göstermiyor ve asla elindekilerle yetinmiyordu. Biz ise o gücü, o şutları ve o gol sevinçlerini izlerken fazlasıyla eğlendik.

Ancak onun ne ifade ettiğini anlamak için adının henüz sonraki yıllarda kazanacağı ağırlığı taşımadığı ve yüzünün futbolun en kolay tanınan simalarından birine dönüşmediği yılların bir yazına dönmek gerekiyor. Bu satırların yazarı, Batistuta'yı ilk kez 1991 yazında, bir yazlık evin küçük televizyonunda Copa América'yı izlerken gördü. Henüz çocuktu ve bir forvetin değerini gerçekten ölçebilecek birikime sahip değildi. Ama Arjantin'i izlerken aklına bir soru takılmıştı: "Bu adam diğerlerinden nasıl bu kadar daha iyi olabiliyor?" Arjantin o turnuvayı kazanacak, Batistuta da altı golle gol kralı olacaktı. Maç kayıtları sonucu doğrulayabilir ama o çocuğun hâlâ ilk günkü gibi duran şaşkınlığını anlatamaz.

Belki de Aslan Kral'ı anlamanın anahtarlarından biri burada yatıyor: Batistuta kendisini hiçbir zaman yıldızı parlaması kaçınılmaz bir yetenek, futbol yeteneği neredeyse doğuştan hakkıymış gibi kendisine verilmiş biri olarak anlatmadı. Çalışarak, disiplinle ve kendine karşı katı davranarak kendisini geliştirmiş bir oyuncunun zihniyetine sahipti. Yeteneği vardı, hem de olağanüstüydü. Ama ona sahip olduğunu düşünmekle hiçbir zaman yetinmedi: Bunu her seferinde kanıtlaması gerekiyordu. Mümkünse bir golle, ardından bir gol daha atarak.

Floransa'da bu zihniyet, attığı gollerin çok ötesine geçen bir biçim aldı. Batistuta yalnızca ürkütücü bir sertlikle şut çekebilen bir santrfor değildi; gücünü her hareketinde hissettiren bir futbolcuydu. Top ayağında olmadığında bile koşarken, vücudunu kullanırken, topu saklarken, bir savunmacının temasına direnip ikili mücadeleyi yeniden atağa çıkma fırsatına dönüştürürken bu güç hissedilirdi. Sanki bedeni rakiplerine üstünlük kurmak için yaratılmıştı. Her hareketinde patlamaya hazır bir kuvvet vardı ve bu his, şutunun direkten dönerken ya da ağlarla buluşurken çıkardığı ses kadar doğrudan tribünlere ulaşıyordu.

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Gol sevinçleri de bu gücün bir parçasıydı. Batistuta'nın sevinçleri, golün ardından yaptığı ayrı bir hareketten çok, az önce yaşananların doğal devamı gibiydi. Köşe bayrağına doğru koşusu, Curva Fiesole'nin altında bir heykele bile dönüşecek savaşçı pozu, gollerini kutlarken yaptığı makineli tüfek hareketi... Bunlar farklı görüntülerdi ama hepsinde aynı enerji, ölçülü olmaya yer bırakmayan aynı yoğunluk vardı. O yalnızca gol atan bir forvet değildi; top her kaleye girdiğinde içinde biriken bir şeyi dışarı çıkarması gerekiyormuş gibi görünen bir adamdı.

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Makineli tüfek hareketinin ardında ise Batistuta'nın daha kişisel bir yönünü gösteren bir hikâye var. Fiorentina'nın uzun yıllar masörlüğünü yapan Luciano Dati, Batistuta ile özel bir bağ kurmuştu. Öyle ki 1998 Dünya Kupası sırasında Fransa'ya da gidip Arjantin'in kampında ona gizlice ulaşarak tedavi etmişti. 007 lakabı da bu yakınlıktan doğdu: Dati, yedi rakamı tabancaya benzeyecek şekilde tasarlanmış bir forma hazırlatmış, şakayla karışık Batistuta'dan gol attığında kendisine ateş etmesini istemişti. Santrfor bu öneriyi benimsedi ve 20 Eylül 1998 günü Vicenza'da ilk kez makineli tüfek kullanıyormuş gibi yaparak golünü kutladı. O andan itibaren bu hareket onun simgelerinden biri olacaktı. Batistuta'nın formasında bir gol sayacı da vardı; Luciano Dati her golden sonra bu sayacı güncelliyordu. Sanki Arjantinli santrforun maç maç sürdürdüğü, kesin bir bitiş çizgisi yokmuş gibi görünen arayışı görünür hâle geliyordu. Bu kutlamaların içinde, spot ışıklarından uzakta hep yanında olan biriyle kurduğu bağ da vardı.

Yine de onun hikâyesi, kolektif hafızaya hemen yerleşen görüntülerden ibaret değil. Çünkü bazen olağanüstü bir performans bile aynı maçta unutulmaz bir görüntüye dönüşecek başka bir şey yaşandığında geri planda kalabilir. 21 Haziran 1994'te ABD'deki Dünya Kupası'nda Arjantin, Yunanistan'ı 4-0 yendi. Batistuta ikisi ilk yarıda, biri de maçın son bölümünde penaltıdan olmak üzere üç gol attı. Ama o maç daha çok Diego Maradona'nın gol sevinciyle hatırlanıyor. Arjantin'in üçüncü golünden sonra Diez bir kameraya doğru koşup sevincini haykırdı ve turnuvanın en ünlü görüntülerinden birini yarattı. Batistuta'nın hat-trick'i maç kayıtlarında duruyor; Maradona'nın o koşusu ise Dünya Kupası'nı izleyenlerin hafızasında yaşamaya devam ediyor. Elbette Diego'nun hakkını teslim etmek gerek. Yine de Arjantinli santrforun üç gol attığı bir günün esas olarak başka bir hareketle hatırlanması insanı düşündürüyor. Futbol hafızası bazen böyle işliyor: Bir görüntüyü seçip geri kalan her şeyi, bir hat-trick'i bile, onun biraz gerisinde bırakabiliyor.

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Batistuta ile Fiorentina'nın hikâyesinde çok farklı bir görüntü daha var. 7 Şubat 1999'da Franchi'de Fiorentina, Milan'la 0-0 berabere kaldı. Bu maç, hâlâ lig lideri olan Giovanni Trapattoni'nin takımının sezonunda bir dönüm noktasıydı. Maçın son bölümünde Batistuta kaleye doğru atıldı ama koşusu aniden kesildi: Sol dizinden sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Golcünün kaleye yöneldiği anla bedeninin Franchi'nin çimlerinde durduğu anı birbirinden ayrı düşünmek zor. Çünkü aynı anda Fiorentina'nın Serie A şampiyonluğuna doğru ilerleyişi de durmuş gibiydi. Floransa artık o şampiyonluğun mümkün olduğunu hayal etmeye başlamıştı. Bu hayalin gerçekleşmemesinin tek nedeni o sakatlık olmayacak, takım ligi yine de üçüncü bitirecekti. Ama o düşüş, tam da sonuna kadar gidebilecekleri düşünülürken bir anda devasa bir engelle karşılaşan takımın, sezonun ve şehrin unutulmaz görüntüsü olarak kaldı.

Floransa'da peşinden koşup ulaşamadığı şampiyonluk, 2000-2001 sezonunda Roma ile gelecekti. Batistuta, ligde attığı 20 golle Serie A şampiyonluğuna katkı sağladı. Roma'ya üçüncü şampiyonluğunu getiren son maçtaki 3-1'lik Parma galibiyetinde de gol attı. Bu, Fiorentina formasıyla hayal ettiği zaferden farklıydı. Yıllarca bir takımı ve bir şehri ulaşılamayan hedefe doğru sürükleyen isim kendisi olmuştu. Roma'daki şampiyonluk ise kariyer yolculuğunu tamamladı; gittiği her yerde derin izler bırakabilen bir santrforun yolculuğunu. Roma'da sonunda şampiyonluğa ulaştı. Bu, adının artık büyük bir forvetinkinden çok daha fazlasını ifade ettiği Floransa ile kurduğu bağı silmedi.

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Geriye, onu oynarken izleme şansına sahip herkesi şaşırtan o söz kalıyor: Keyif almıyordu, kendisine buna izin vermiyordu; onu görmek için bilet alan insanların sorumluluğunu hissediyordu. Belki de futbolcu Batistuta'nın hatırasını daha özel kılan tam olarak bu. O, futbolu böylesine ciddiyetle, disiplinle ve kendisinden hep daha fazlasını istemesine yol açan bir açlıkla yaşarken ekranların ve tribünlerin diğer tarafında keyif alan, heyecanlanan, bir daha yaşanmayacak bir şey olacakmış gibi onun bir sonraki şutunu bekleyen insanlar vardı.

Belki Gabriel Batistuta futbol oynamaktan keyif almadı. Ama bizi eğlendirdiği kesin.

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Bu satırların yazarı da dönüp dolaşıp o yazlık eve, o televizyona ve nedenini henüz açıklayamasa da karşısında farklı bir şey olduğunu anlamış olan o çocuğa gidiyor: "Bu adam diğerlerinden nasıl bu kadar daha iyi olabiliyor?" Otuz yılı aşkın zaman geçti ama o soru gücünden hiçbir şey kaybetmedi.