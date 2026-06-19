Halkın gözdesi Gernot Trauner, beş yılın ardından Feyenoord’dan kesin olarak ayrılıyor

Gernot Trauner, Feyenoord’dan kesin olarak ayrılıyor. 34 yaşındaki savunma oyuncusunun De Kuip’teki sözleşmesi sona eriyordu ve Instagram’da paylaştığı veda gönderisinden anlaşıldığı üzere sözleşmesi uzatılmayacak.

“Sevgili Feyenoordlular, artık resmiyet kazandı,” diye başlıyor Trauner. “Beş unutulmaz yılın ardından Feyenoord’daki serüvenim sona eriyor. Bu yolculuk boyunca bana gösterdiğiniz inanılmaz destek için hepinize teşekkür etmek istiyorum.”

“Burada yaşadığım deneyimler ve bu süre zarfında tanıştığım tüm harika insanlar için sonsuz minnettarım. Saha içinde ve dışında yaşadığım sayısız özel an, sonsuza dek hafızamda kalacak.”

“De Kuip’te ve Avrupa’nın dört bir yanında geçirdiğimiz Avrupa maçları, lig şampiyonluğunu ve kupa zaferini kutlamalarımız ve siz taraftarlarla yaşadığımız her an. De Kuip’te oynamayı, Feyenoord şarkılarını duymayı ve söylemeyi, 1908’de vakit geçirmeyi özleyeceğim.”

“Buraya bir oyuncu olarak geldim, ama bir taraftar olarak ayrılıyorum. Bu kulüp hayatımın bir parçası haline geldi ve her zaman öyle kalacak. Feyenoord’un Rotterdamlılar için ne anlama geldiğini gördüm ve bu kulübü sahada temsil etme şerefine nail olduğum için son derece gurur duyuyorum.”

“Şimdi beni ve ailemi yeni bir sayfa bekliyor. Geleceğin ne getireceğini bilmiyoruz, ancak Rotterdam’da geçirdiğimiz son beş yıl için her zaman minnettar olacağız,” diye İngilizce yazan Trauner, sözlerini Hollandaca bitiriyor. “Nereye gidersen git…”

Feyenoord, Trauner’i 2021 yılında Avusturyalı LASK kulübünden 1,5 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Sonraki yıllarda, Rotterdammers için önemli bir dayanak haline geldi.

Avusturya milli takım oyuncusu, Feyenoord formasıyla toplam 137 resmi maça çıktı. Geçtiğimiz sezon, uzun süredir devam eden bir aşil tendonu sakatlığı nedeniyle uzun bir süre sahalardan uzak kaldı, ancak sezonun sonlarına doğru Trauner yine de beş maçta forma giydi.