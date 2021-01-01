Halil Dervişoğlu Galatasaray'a doğru

Kadrosunu derinleştirmek isteyen Galatasaray'ın milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nun transferinde sona yaklaştığı iddia edildi

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren 'da gündeme gelen son isim Halil Dervişoğlu oldu.

Bonservisi Championship takımlarından Brentford'da bulunan 21 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için görüşmelere başlayan sarı-kırmızılı takımın İngiliz ekibinden olumlu yanıt aldığı öne sürüldü.

Bu sezon Eredivisie takımlarından Twente'de kiralık olarak forma giyen ve dokuz maçta şans bulan Halil, ilk çıkışını 2018-2019 sezonunda Sparta Rotterdam formasıyla 2. Ligi'nde oynadığı 33 maça 10 gol sığdırarak yapmıştı.

Daha fazla takım

Geçtiğimiz sezon 17 maçta attığı 5 golün ardından devre arasında 2 milyon avro karşılığında Brentford'a transfer olan genç oyuncu burada beklentilere karşılık verememişti. Brentford formasını ligde sadece 62 dakika giyen Halil, U21 Milli Takımımız ile çıktığı 11 karşılaşmada rakip fileleri sekiz defa sarsmıştı.

Halil Dervişoğlu ile Galatasaray'ın adı geçtiğimiz aylarda U21 Milli Takımı'nın Galatasaray ile oynadığı hazırlık maçının ardından da gündeme gelmiş, Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao'nun genç oyuncuya tokat attığı öne sürülmüştü.