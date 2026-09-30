Paris Saint-Germain kulübü başkanı Nasser Al-Khelaifi, önümüzdeki mart ayında Fas'ta yapılacak Uluslararası Futbol Federasyonu seçimlerine katılma konusundaki resmi tutumunu açıkladı.

FIFA'nın mevcut başkanı Gianni Infantino büyük eleştirilerle karşı karşıya kalırken, özellikle Avrupa'daki birçok ülke önümüzdeki seçimlerde ona verdikleri desteği geri çekti.

Çeşitli haberlerde, önümüzdeki seçimlerde Infantino'ya karşı yarışa girmesi muhtemel birçok isim gündeme geldi ve bunların arasında Avrupa Kulüpler Birliği başkanı Nasser Al-Khelaifi de yer alıyor.

Önümüzdeki seçimlerde Gianni Infantino'ya rakip olması muhtemel adaylar arasında adı geçmesine rağmen, Paris Saint-Germain başkanı bu ihtimali kesin bir şekilde reddetti.

Al-Khelaifi, Danimarka'da düzenlenen Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği genel kurul toplantısında son derece net bir şekilde şu açıklamayı yaptı: "FIFA'ya hiçbir ilgim yok ve üyeliğine de heves etmiyorum."

"Le Parisien" gazetesine göre sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu görev için uygun kişi olduğumu düşünmüyorum ve açıkçası oraya gitmek istemiyorum."

Uluslararası Futbol Federasyonu başkanlık yarışına girmek yerine mevcut görevine devam etmeyi tercih ettiğinde ısrar etti.

Al-Khelaifi şunları vurguladı: "Yaptığım işten keyif alıyorum ve güzel vakit geçiriyorum. Birlikte olumlu projeler inşa etmeye devam etmek istiyoruz. FIFA bana göre değil."

Mart ayında yapılması planlanan seçim tarihi yaklaşırken, Gianni Infantino şimdiye kadar bu görev için açıklanan tek aday olmayı sürdürüyor.