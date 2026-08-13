Paris Saint-Germain kulübü başkanı Nasser Al-Khelaifi, İsviçreli Gianni Infantino'nun ardından Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) başkanlığına aday olma ihtimaliyle ilgili tavrını netleştirerek, mevcut görevinden ayrılmayı düşünmediğini vurguladı.

Al-Khelaifi'nin bu açıklaması, Paris Saint-Germain'in dün akşam Aston Villa'yı 2-1 mağlup ederek UEFA Süper Kupası'nı kazanmasının ardından, karma alanda kendisine Infantino'nun yaşadığı artan baskılar ışığında onun yerine Uluslararası Federasyon'un başına geçme ihtimali sorulduğunda geldi.

Al-Khelaifi, son basın haberlerine yanıt olarak Fransız RMC kanalının aktardığına göre açık bir şekilde şöyle dedi: "Paris Saint-Germain başkanı olmaktan çok mutluyum ve bu görevi sürdürmekten memnunum."

Al-Khelaifi, FIFA başkanlığına aday değil

Paris Saint-Germain başkanının bu tavrı, Uluslararası Futbol Federasyonu'nun bir kargaşa dönemi yaşadığı bir zamanda geldi. Bunun arka planında Infantino'ya yönelik eleştiriler ve FIFA'ya bağlı, "FFE" adıyla bilinen bir ticari şirketin kurulması ve satılması projesiyle ilgili tartışmalar yer alıyor. Söz konusu proje daha sonra iptal edilmişti.

Infantino üzerindeki baskıların artmasıyla birlikte, özellikle bazı Avrupa çevrelerinde sahip olduğu destek göz önünde bulundurulduğunda, Mart 2027'de yapılması planlanan seçimlerde Uluslararası Federasyon başkanlığını üstlenebilecek en önde gelen isimlerden biri olarak Al-Khelaifi'nin adı gündeme gelmeye başladı.

Ancak Al-Khelaifi'nin son açıklamaları, mevcut eğilimin onun seçim yarışına girme arzusuna işaret etmediğini teyit ediyor; zira kendisi Paris kulübünün başkanı olarak görevini sürdürmekte kararlı.

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Süper Kupa öncesi Ceferin ile önemli görüşme

Al-Khelaifi, tavrını açıkça ortaya koymasına rağmen, daha önce Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) başkanı Aleksander Ceferin ile bir görüşme yapmış ve ardından Paris Saint-Germain ile Aston Villa maçı sırasında onun yanında oturmuştu.

Haberlere göre resmi olmayan görüşmelerde, aralarında Infantino'yla ilgili son gelişmelerin ardından FIFA içindeki durumun da bulunduğu bir dizi konu ele alındı; ayrıca 2029 yılında düzenlenmesi planlanan gelecek Dünya Kulüpler Kupası turnuvası da görüşüldü.

Avrupa Federasyonu'nun, Infantino'nun görev süresi boyunca FIFA'nın bazı yönelimlerine karşı temkinli bir tavır sergilediği biliniyor; bu arada bazı tarafların Al-Khelaifi'yi Uluslararası Federasyon başkanlığına aday olmaya teşvik etme arzusundan söz ediliyor.

Saint-Germain'in, Al-Khelaifi'nin yönetiminde, art arda dördüncü kıtasal kupasını (iki UEFA Şampiyonlar Ligi ve iki Süper Kupa) kazanmasının ardından tarihinin en iyi dönemlerini yaşadığını hatırlatmakta fayda var.