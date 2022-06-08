Halı sahada oynanan maçta bir şut çekti, topu dördüncü kattan içeriye soktu
Futbolseverlerin en büyük tutkularından biri kuşkusuz arkadaşlar arasında düzenlenen halı saha maçları.
Genelde mahalle aralarında bulunan halı saha tesisleri, oyunun amatör ruhunu yansıtırken, bu maçlarda zaman zaman da garip olaylar meydana gelebiliyor.
İşte onlardan biri Antalya'da yaşandı.
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Antalya'daki halı saha maçında ne oldu?
Maç esnasında kaydedilen görüntülerde topu önünde bulan Şeyhmus, sağ çaprazdan sağ ayağıyla çok sert bir şut çekti.
Fakat Şeyhmus, bırakın kaleyi bulmayı, topu saha dışına attı.
Bununla da kalmadı. Saha dışına giden top, yükselerek bir apartmanın dördüncü katından, balkondan içeriye girdi.
Bu esnada ev sakinleri olaya hafif bir tepki gösterdi.
Gol beklentisi en düşük olan şut
Videonun Twitter'da yayınlanmasının ardından @OptaCan hesabı, tweeti alıntılayıp konuya esprili bir şekilde yaklaştı.
"Opta'nın halı sahalarda detaylı analize başladığı Mayıs 2022 itibarıyla gol beklentisi en düşük şutu çeken Şeyhmus (0.00 xG), aynı zamanda kariyerinde ilk kez bir topu dördüncü kattan içeri soktu. İstemeden."