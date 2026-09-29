Express'in haberine göre, Effzeh şimdiden Wagner'le yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bunun, komite toplantısının sonucu olduğu belirtildi. Buna göre 38 yaşındaki teknik adam, Köln'ün 11 Ekim'de XXL milli ara sonrası sahasında ezeli rakibi Borussia Mönchengladbach'a kaybetmesi halinde görevden alınacak.

Habere göre Köln, Horst Steffen'i şimdiden halef olarak belirledi. Son olarak SV Werder Bremen'de görev yapan ve şu anda boşta olan teknik adamla anlaşmaya varıldığı aktarıldı. 57 yaşındaki çalıştırıcının, VfB Hilden'e karşı oynanan ve 4-3 kazanılan maçı izlemek için cumartesi günü Geißbockheim'da bulunduğu belirtildi. Bu ziyaretin etrafında, kulübün yöneticileriyle, genel müdür Thomas Kessler'in de yer aldığı görüşmelerin yapılmış olabileceği ifade edildi.

Wagner, mart ayında Köln'de Lukas Kwasniok'un yerine geçici olarak göreve gelmiş, ardından da teknik direktörlüğe terfi ettirilmişti. Ancak şu ana kadarki karnesi fazlasıyla hayal kırıklığı yarattı: Takımı, sezona yayılan 11 Bundesliga maçında yalnızca iki galibiyet alabildi. Devam eden sezonda ise dört hafta sonunda hanesinde en azından dört puan bulunuyor.

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Wagner'le yolların ayrılması, Gladbach'ın kısa süre önce Eugen Polanski ile yollarını ayırmasının ardından sezonun ikinci teknik direktör ayrılığı anlamına gelecek. Köln'de onun halefi Alexander Blessin, Fohlen'in başında ilk maçına çıkacak.

Öte yandan Steffen, geçen sezon Werder teknik direktörü olarak 21 maç ve 0,9 puan ortalamasının ardından görevden alınmış, sonrasında görevi Daniel Thioune devralmıştı. Bir önceki yıl ise Steffen, SV Elversberg'in teknik direktörü olarak yükselmeyi kıl payı kaçırmıştı. O dönemde 1. FC Heidenheim, Saarland'dan gelen bu taşra kulübünü play-off'ta geçmişti; söz konusu ekip artık birinci ligde yer alıyor.

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